Econocom wil actief worden in scheepvaart

'De knowhow en de financiële situatie van Les Abeilles maken een overname aantrekkelijk. Bovendien wilden we groeien in de maritieme digitale markt. We willen de referentie-aandeelhouder worden van Les Abeilles', zegt Econocom in het persbericht. Les Abeilles blijft genieten van technische knowhow van Bourbon.