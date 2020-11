‘Een duif met een Belgische ring is voor een Chinees goud waard'

Het Belgische Pigeon Paradise is een van de grootste onlineveilinghuizen voor topduiven ter wereld. Rijke industriëlen en investeerders uit China, Taiwan of Qatar bieden tegen elkaar op. ‘Met een beetje geluk veilen we straks de duurste duif aller tijden.’

Twintig jaar geleden verkocht Nikolaas Gyselbrecht (39) zijn eerste duif op het internet. Hij kreeg er 350 euro voor. Wat begon als een hobby - up-to-date nieuws brengen over de duivensport - groeide uit tot Pigeon Paradise (Pipa), een van de grootste onlineveilinghuizen in zijn soort. Zijn omzet stevent dit jaar af op 35 miljoen euro.

Het is een winderige maandagochtend als we de ondernemer in een modern tuinpaviljoen spreken, te midden van een 25-tal duivenhokken, verscholen achter het huis van zijn ouders in Knesselare. Dit is het hoofdkantoor van zijn bedrijf dat wekelijks enkele duizenden kopers en verkopers uit Europa, Azië en het Midden-Oosten samenbrengt om topduiven voor enorme bedragen te verhandelen. Steeds vaker zijn de bieders rijke industriëlen en investeerders uit China, Taiwan of Qatar.

Vorig jaar werd 1,2 miljoen euro betaald voor Armando, een prijsvogel uit West- Vlaanderen, volgens kenners de Eddy Merckx van de duivensport. De koper was de Chinese bouwmagnaat Xing Wei, de topman van Kaier Group. Wat hij betaalde, lag drie maal hoger dan de vorige recordprijs die op Pipa werd gehaald en die op naam stond van New General, een topduif uit West-Vlaanderen.

35 miljoen Het veilingplatform Pigeon Paradise stevent dit jaar af op een omzet van 35 miljoen euro.

‘De kans zit erin dat we de komende dagen het record opnieuw breken’, zegt Gyselbrecht. ‘Want maandag ging een uitzonderlijke veiling van start.’ Welgeteld 445 topduiven worden te koop gezet, allemaal afkomstig uit het hok van de in het wereldje beroemde Oost-Vlaamse duivenmelker Gaston Van de Wouwer, die ermee stopt. ‘Top of the bill’ is zijn duivin New Kim, die op diverse vluchten zo goed presteerde dat ze in 2018 bekroond werd als de 1ste Nationale Asduif Grote Halve Fond, een prestigieuze onderscheiding in België.

‘Voor die topduif is op de eerste veiling- dag al meer dan 1,1 miljoen euro geboden, terwijl de finale prijs pas halverwege deze maand wordt afgeklopt. Met een beetje geluk veilen we straks de duurste duif aller tijden’, zegt de jonge Oost-Vlaming. ‘De verkoop valt samen met ons twintigjarig jubileum. Het wordt een event dat veel aandacht zal krijgen. Vooral Chinezen zijn enorm gefocust om een duif te kopen die hier is gekweekt. Een Chinees met geld wil geen prijsvogel van een andere Chinees. In hun ogen is dat namaak. Ze willen de real thing. En een duif met een Belgische ring is goud waard.’

Vergrijzing

Veilingen als deze waarbij een hele Belgische duivenkolonie wordt geveild van iemand die ermee stopt, leveren doorgaans recordinkomsten op. In 2018 werd op die wijze de hoogste omzet ooit bereikt: 6,6 miljoen euro. Pigeon Paradise houdt er een dubbel gevoel aan over. ‘Beroemde duivenliefhebbers die ermee stoppen zijn voor ons de kers op de taart. Door hen kan de omzet plots 20 tot 30 procent hoger liggen. Maar dat zijn ook klanten die voor ons verloren gaan, want ze zullen geen kinderen meer van hun goede duiven bij ons in veiling brengen.’

In weinig sporten slaat de vergrijzing zo genadeloos toe als in de Belgische duivensport. In de jaren vijftig waren de duivenmelkers in ons land nog met een kwart miljoen. Vandaag zijn amper 20.000 leden aangesloten bij de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. Dreigt de markt voor Pigeon Paradise op te drogen?

Dertigers nemen de duivenpassie van hun ouders over en richten een vennootschap op omdat ze zien dat je er goed geld mee kan verdienen. Nikolaas Gyselbrecht Oprichter en mede-eigenaar van Pigeon Paradise

‘Puur economisch maakt het voor ons niet zo veel verschil of er 10.000 of 20.000 duivenliefhebbers zijn’, zegt Gyselbrecht. ‘We veilen alleen duiven uit de top 100 van de grootste duivenliefhebbers. Daar zie je wel degelijk verjonging. Dertigers die de passie van hun ouders overnemen en een vennootschap oprichten, omdat ze zien dat je er goed geld mee kan verdienen. Sommigen van hen hebben met ons een overeenkomst dat ze enkel via ons verkopen, wat hen jaarlijks 300.000 tot 600.000 euro oplevert.’

Pigeon Paradise verdient een vrij hoge commissie op die verkoop: 35 procent. ‘We profileren ons als de Christie’s of Sotheby’s van de sector. Elke duif die op de site komt, wordt in de hand genomen door een van onze experts en volledig gekeurd. Er wordt een verslag van gemaakt in acht talen, met precieze beschrijvingen van profiel, lengte, spieren en ogen. Ook de afhandeling gebeurt door ons, tot en met het transport.’

Er zijn diverse concurrenten op de markt actief, zoals het veilingplatform van Herbots in België, European Pigeon Auctions in Nederland of M&C Hansen in Denemarken. Gyselbrecht heeft er naar eigen zeggen niet veel last van. ‘Dat zijn vaak kleinere spelers. Onze grootste rivaal werkt met vijf tot tien werknemers. We hebben een 100-tal voltijdse medewerkers op de loonlijst staan, van wie een groot deel in het buitenland.’

Opmerkelijk is dat Pigeon Paradise niet alleen actief is als verkoopsite. Het kweekt ook zelf duiven, zowel voor de halve fond (wedstrijden van 300 tot 500 kilometer) als voor de middellange afstand (500 tot 700 kilometer). Doet het daarmee zijn eigen klanten geen concurrentie aan? ‘Het is dansen op een slappe koord’, geeft Gyselbrecht toe. ‘Zolang we als makelaar ons uiterste best doen om voor de kwekers tot het uiterste te gaan, zie ik geen probleem. Het is al gebeurd dat we duiven uit onze eigen kweeklijn aan anderen gaven, zodat ze de kwaliteit van hun duiven konden opkrikken om dan via ons te verkopen.’

Pigeon Paradise Opgericht in 2000 als onlineplatform voor up-to-date nieuws over de duivensport.

In handen van oprichter Nikolaas Gyselbrecht en zijn broer Thomas, met hun vader Carlo als inspirator.

Boekte in 2018-2019 een omzet van 25 miljoen euro, een brutobedrijfswinst (ebitda) van 2,5 miljoen euro en een nettowinst van 1,7 miljoen euro.

Heeft 100 voltijdse medewerkers in dienst en telt als veilingsite wereldwijd 10.000 unieke kopers en 18.000 unieke accounts.

Een andere courante praktijk is dat Pigeon Paradise een belang neemt in topduiven die het via de eigen veiling verkoopt. Xing Wei, de topman van Kaier Group, kocht enkele jaren geleden Nadine, de duurste vrouwelijke duif ooit, voor 400.000 euro. Daar kocht Gyselbrecht 25 procent van. ‘Zo kregen we voor ons kweekprogramma toegang tot een duif met de beste genen ter wereld.’ Maar door als veilingsite mee te bieden, kan je ook de prijs kunstmatig opdrijven.

Bovendien sluit Pigeon Paradise met organisatoren van grote wedstrijden overeenkomsten dat de duiven die daar winnen automatisch worden verkocht via het veilingplatform. Een van die races is de Victoria Falls Race in Zimbabwe, een van de grootste ter wereld. Daardoor heeft de veilingsite overal haar vinger in de pap. Of dat niet leidt tot belangenconflicten? ‘Het komt erop aan altijd correct te zijn met iedereen en een goede service te blijven leveren. Als dat niet het geval is, haken de kopers af.’

De Pigeon Paradise-topman kijkt reikhalzend uit naar hoe de veiling met New Kim zal aflopen. ‘We hebben dit jaar veel grote veilingen. De kans zit er dan ook dik in dat onze omzet met 40 procent stijgt naar 35 miljoen euro. Maar groei is geen doel op zich.’

Investeringsgroepen komen volgens Gyselbrecht regelmatig op de deur kloppen. Onlangs kreeg hij het Belgische Vectis op bezoek. ‘Het was verrast door de winstmarge van ons bedrijf. Maar ik heb hen gerustgesteld: we willen geen aandelen verkopen. We hebben dat geld niet nodig. Ik wil me vooral amuseren, samen met mijn klanten en medewerkers.’