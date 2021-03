Een op de drie werkgevers wil vaccinatie aanmoedigen

2021 profileert zich als een overgangsjaar. Slechts 28 procent van de werkgevers verwacht tegen eind 2021 in ongeveer hetzelfde tempo te zullen aanwerven als in de periode voor de coronacrisis. Tegen die tijd zal 57 procent van de werkgevers de voorkeur geven aan een hybride werkmodel, waarbij telewerken en naar het bedrijf gaan gecombineerd worden.

Wallonië

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in de drie gewesten, maar vooral in Wallonië. Met uitzondering van de horeca verwachten de werkgevers in alle sectoren extra banen in het tweede kwartaal. Vooral in de bouw wil men meer aanwerven. Dat geldt ook voor de grotere bedrijven. Wereldwijd zijn de tewerkstellingsprognoses van Manpower positief in 31 van de 43 bevraagde landen.