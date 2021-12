Een op de vier bedienden krijgt dit jaar bonus

Hoewel 2020 voor veel bedrijven een moeilijk jaar was, keren veel werkgevers hun werknemers dit jaar een bonus uit. Met een gemiddeld bedrag van 5.313 euro lag die nog nooit zo hoog.

De hr-dienstenleverancier Acerta analyseerde de gegevens van 150.000 bedienden in 33.000 bedrijven in de privésector. Bijna een kwart (24%) krijgt dit jaar een bonus gestort. Dat percentage is bijna even hoog als in 2020 (25%), en nog altijd hoger dan in 2019 (21%).

De populairste premie is de niet-recurrente bonus, omdat die fiscaal het voordeligst is. Het gaat om een gezamenlijke beloning voor werknemers als ze collectieve doelstellingen halen. 12,7 procent van de bedienden kreeg zo'n cao 90-bonus, gemiddeld van 1.227 euro.

Toch is de niet-recurrente bonus een beetje op zijn retour. 'Bedrijven die in 2021 een niet-recurrente bonus wilden uitkeren, moesten dat al voor 30 april 2020 indienen', zegt Ellen Roelants van Acerta. En laat dat nu net midden in de eerste lockdown zijn geweest, toen werkgevers wellicht andere dingen aan het hoofd hadden.

Meer klassieke bonussen

De individuele bonus zat wel in de lift. 6,3 procent van de bedienden kreeg een bonus in cash, bijna vier keer meer dan in 2020. Nochtans is die voor de werknemer minder interessant, omdat die daar netto een pak minder van overhoudt. 'Voor werkgevers is zo'n bonus een manier om individuele werknemers hun appreciatie te tonen, zeker in zo'n moeilijk jaar als 2020', zegt Roelants.

Niet alleen kregen meer bedienden zo'n klassieke bonus in cash, het gemiddelde bedrag lag ook een pak hoger: 4.313,74 euro tegenover 3.071,46 euro het jaar voordien.