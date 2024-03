'Eerste Vlaamse Industrietop' in teken van innovatie en toekomstpact

In de marge van het tiendaagse evenement Flanders Technology & Innovation (FTI) heeft in de Lotto Arena in Antwerpen zaterdagochtend de 'eerste Vlaamse industrietop ooit' plaatsgevonden.

Sectorfederaties, de Vlaamse overheid en enkele honderden CEO's bliezen er verzamelen om in gesprek te gaan over innovatie en de toekomst van de industrie in Vlaanderen.

De Vlaamse industrie krijgt de laatste tijd klappen, met onlangs onder meer het dreigende faillissement van busproducent Van Hool. De industrietop en FTI moeten dan ook hoop bieden voor de toekomst. De Vlaamse regering en de industriefederaties Agoria, essenscia, Fedustria en Fevia ondertekenden er een 'toekomstpact' met vijf bouwstenen waaraan zal worden gewerkt: concurrentievermogen en internationale handel, investerings- en rechtszekerheid, innovatie, talent, en energie en circulaire transitie.

Kwart van werkgelegenheid

De sectorfederaties wijzen erop dat de industrie in Vlaanderen nog steeds goed is voor een kwart van de werkgelegenheid en de helft van alle export. 'De industrie is onmisbaar willen we duurzame welvaart creëren', klinkt het ook in koor. 'Ze moet daarom alle kansen krijgen om hier in Vlaanderen verder te groeien.'

De Vlaamse industrie kampt met uitdagingen zoals dure grondstoffen en energie die uit het buitenland moeten komen, en hoge arbeidskosten in vergelijking met omliggende landen, stellen de federaties nog.

Gelukkig is er op alle niveaus sinds kort het besef dat we aan de duurzaamheidsagenda ook een industriële agenda moeten koppelen. Jan Jambon Vlaams minster-president

'Een welvarende toekomst voor Vlaanderen is onmogelijk zonder een sterke, slagvaardige maakindustrie', beaamt minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Maar onze bedrijven staan voor enorme uitdagingen. Gelukkig is er op alle niveaus sinds kort het besef dat we aan de duurzaamheidsagenda ook een industriële agenda moeten koppelen. Met het toekomstpact dat we nu samen ondertekenen, leggen we een duidelijk pad vast voor een duurzame, performante en sterke industrie in Vlaanderen.'

Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Jambon wijst erop dat de Vlaamse regering de voorbije jaren veel investeerde in de industrie via het relanceplan Vlaamse Veerkracht, onder meer in onderzoek en ontwikkeling. 'We hebben in het begin van de legislatuur ook het industrieforum opgericht waarbij we met dezelfde sectorfederaties regelmatig aan tafel zitten', zegt hij. 'Het toekomstpact is uitdrukkelijk ook een samenwerking tussen politiek en industrie, waarbij wij inzetten op zaken zoals duaal leren, STEM-onderwijs, internationale akkoorden sluiten, het concurrentievermogen van onze industrie verbeteren,.. De industrie van haar kant zorgt onder meer dat ze aantrekkelijk is om talent aan te trekken, en nieuwe producten en dienstverlening puurt uit onderzoek en ontwikkeling.'