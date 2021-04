'Eigenlijk vond ik het een leuke periode als start-up'

De Vlaamse start-up IntuEdrive lanceerde vorig jaar zijn speedpedelec Ellio, en is ondanks de pandemie en de dip op de markt voor pendelfietsen goed van start gegaan.

‘Eigenlijk vond ik het wel een leuke periode. De pandemie heeft de status quo in de fietsenindustrie overhoopgegooid. We konden als start-up nog alle kanten uit en hebben onze flexibiliteit getoond', zegt Jorrit Heidbuchel, een van de oprichters van het Vlaamse IntuEdrive.

Terwijl andere merken meestal een beroep doen op de aandrijfsystemen van Bosch of Shimano, ontwikkelde het bedrijf voor zijn speedpedelec Ellio een eigen aandrijfmechanisme. Ze inspireerden zich op de elektrische Prius van Toyota, het bedrijf waar een van de oprichters 17 jaar als ingenieur had gewerkt.

Om de productie en de verkoop op te starten kreeg IntuEdrive 1,5 miljoen euro toegestopt van onder meer de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

‘Er werd in het begin wat argwanend naar ons concept gekeken, maar nu ziet de hele industrie dat het misschien niet zo gek is en dat het verkoopt', klinkt het. Het bedrijf heeft een 300-tal speedpedelecs verkocht tegen 6.000 euro per stuk.

‘Onze oorspronkelijke doelstelling lag iets hoger. De pandemie heeft ons wat afgeremd. De productie liep enkele maanden vertraging op omdat enkele componenten niet tijdig hier raakten. Uiteindelijk zijn we dan toch als een trein vertrokken.’

‘Maar het blijft moeilijk om componenten te verkrijgen. Je ziet veel bedrijven in moeilijkheden. Ons grote voordeel is dat we ons eigen aandrijfsysteem hebben en door enkele herontwikkelingen flexibeler zijn in de aanvoer van componenten.’

Ook de verkoopstrategie moest herdacht worden. De fietswinkels waar Ellio voor de lancering mee zou samenwerken, moesten verplicht de deuren sluiten. ‘We zijn met onze demofietsen naar geïnteresseerde klanten thuis gegaan voor een testrit en uitleg. Zo hebben we onze eerste 150 fietsen verkocht.’ Nu is Ellio te koop bij een 15-tal dealers en heeft het bedrijf een eigen winkelpand in de buurt van Leuven.

Vlaanderen is de beste regio voor speedpedelecs in de hele wereld. Jorrit Heidbuchel Co-oprichter IntuEdrive

Heidbuchel verwacht dit jaar minstens 500 fietsen te verkopen. Hij rekent erop dat de markt voor pendelfietsen dit jaar weer aantrekt na de dip vorig jaar. Ondanks de fietshype zakte de verkoop van speedpedelecs in België met 6 procent naar 12.589, door de opmars van thuiswerk. Wie thuiswerkt, heeft geen speedpedelec nodig als alternatief voor de auto om files te vermijden.

‘Dat is een kortstondige dip. Fietsleasing - een belangrijk deel van de markt - is verminderd, maar het thuiswerk is nu extreem’, klinkt het. ‘We verwachten geen structurele daling.’