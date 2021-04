Ekopak heeft eerste overname beet

Ekopak neemt de zeer gespecialiseerde dienstverlener iServ uit Genk over. Die legt zich toe op diensten voor industriële waterinstallaties bij klanten als farmabedrijven, brouwerijen, chemieondernemingen, elektriciteitscentrales en staalfirma's. De diensten van iServ gaan van advies, over audits en kostenberekeningen tot onderhoud, reparaties en de levering van reserveonderdelen. Bij Ekopak wordt iServ de servicepijler.

Ekopak maakte in het prospectus voor de beursgang al gewag van de overnamegesprekken en een bindende intentieverklaring met een 'doelvennootschap', maar zonder een naam te noemen. Hoeveel Ekopak voor alle aandelen van iServ betaalt, is niet bekend.

Eerste strategische stap

De Genkse onderneming heeft 16 mensen in dienst en boekte volgens het prospectus van Ekopak minder dan een vijfde van de omzet van Ekopak over 2020. Met 9,5 miljoen euro voor Ekopak gaat het dus om een kleine 2 miljoen euro. IServ was vooral in handen van CEO Eddy Gieraerts. Het kon ook rekenen op financiële steun van de investeringsmaatschappij LRM, maar die was geen aandeelhouder.