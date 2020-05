Elon Musk wil Teslafabriek verhuizen uit protest tegen coronamaatregelen

Musk kreeg vrijdag van de autoriteiten van Aladema County, waar zijn fabriek gevestigd is, te horen dat in de regio alleen essentiële activiteiten mogen heropgestart worden en dat Tesla niet aan die criteria voldoet. 'Dit is eerlijk gezegd de laatste druppel. Tesla zal zijn hoofdkantoor en toekomstige projecten onmiddellijk naar Texas/Nevada verplaatsen. Of we überhaupt nog enige productieactiviteit in Fremont behouden, zal afhangen van hoe Tesla in de toekomst wordt behandeld. Tesla is laatste nog overgebleven autofabrikant in Californië', reageerde de topman kwaad. Hij wil de beslissing voor de rechter aanvechten.