Europese industrie lijdt onder droge Rijn

Het waterpeil van de Rijn staat op het laagste peil in bijna 100 jaar. BASF heeft daardoor zijn fabrieken in het Duitse Ludwigshaven noodgedwongen op een lager pitje laten draaien.

Een opmerkelijke passage in het kwartaalrapport van de Duitse chemiereus BASF. 'De lage waterstand van de Rijn heeft een impact op onze business gehad. Het hele derde kwartaal hebben we daarmee geworsteld. Dat heeft geleid tot hogere transportkosten en een inperking van onze productie.'

Eerder deze maand riep BASF al force majeure in voor bepaalde productielijnen in Ludwigshaven - de thuisbasis van BASF - omdat de aanvoer van noodzakelijke grondstoffen over de Rijn spaak liep. Ook chemiebedrijf Evonik, staalproducent Thyssenkrupp en het Belgische Solvay (op zijn site nabij Mulhouse) ondervinden problemen. De elektriciteitscentrale van RWE in Hamm draait dan weer op een lager pitje wegens onvoldoende aanvoer van steenkool.

Het lage waterpeil bracht niet alleen duizenden oude fietsen en een bom uit de tweede wereldoorlog aan de oppervlakte, maar maakt ook duidelijk dat het hart van de Europese industrie niet aan de effecten van de klimaatopwarming ontsnapt. De Rijn - zo'n 1.200 kilometer lang - is namelijk een cruciale schakel in het transport van grondstoffen zoals kolen, oliederivaten en chemische producten.

Zwitserland

Schepen zijn door het lage water beperkt in hun bereik en worden minder zwaar geladen om niet vast te lopen. In Keulen bijvoorbeeld staat het water in deze periode van het jaar zo'n 3 meter hoog. Nu is dat amper 70 centimeter en zonder hevige regenval zal dat blijven zakken. Dat leidde de voorbije weken tot oplopende transportprijzen. Alternatieven via het spoor en weg botsen intussen ook op hun limieten.