Evergrande springt over eerste betalingshorde

De financiële markten reageerden opgelucht. De voorbije dagen was twijfel gerezen of Evergrande, een van de grootste vastgoedgroepen in China, wel het geld bij elkaar zou kunnen sprokkelen. Het missen van een belangrijke betalingsdatum zou het faillissement kunnen inluiden van de groep, en banken, andere financiers en leveranciers met aanzienlijke verliezen kunnen opzadelen.

Helemaal weggenomen zijn de zorgen niet. De MSCI Asia Pacific Index, een graadmeter van de Aziatische beurzen, daalde woensdag 0,7 procent. De Europese beurzen schoven de Evergrande-zorgen even opzij. De Belgische verzekeraar Ageas, die een belangrijke joint venture heeft in China, maakte een deel van het koersverlies goed dat hij de voorbije beursdagen moest incasseren.

De problemen van Evergrande zijn niet van de baan. De vastgoedgroep gaf geen details over het 'akkoord' met de obligatiehouders. Mogelijk heeft ze een uitstel van betaling bedongen. Het is niet duidelijk of de financiële situatie van Evergrande is verbeterd en of vooruitgang is geboekt met de herstructurering van de groep.