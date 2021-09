Evergrande verkoopt activa aan Chinese staatsbank

De noodlijdende vastgoedgroep Evergrande casht 10 miljard yuan (1,3 miljard euro) door de verkoop van een belang van 20 procent in Shengjing Bank.

De koper van het Evergrande-belang – goed voor ongeveer 20 procent van de uitstaande aandelen - is de Shenyang Shengjing Finance Investment Group, een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met kapitaal- en vermogensbeheer. Daarmee wordt het staatsbedrijf de grootste aandeelhouder in Shengjing Bank.

Volgens bronnen dringt de Chinese regering er bij staatsbedrijven op aan om een ​​deel van Evergrande's activa op te kopen. Dat maakt duidelijk dat de regering het risico wil inperken dat de miserie bij Evergrande potentieel andere delen van de Chinese economie in gevaar brengt. Het risico op een vastgoedcrisis is reëel, waardoor banken - die panden als onderpand voor hun leningen hebben - in de problemen kunnen komen met een Chinese kredietcrisis als resultaat.

Met de verkoop zal Evergrande zijn belang in de Shengjing Bank terugbrengen van 34.5 tot 14,75 procent. De bank heeft volgens Evergrande geëist dat de projectontwikkelaar de opbrengst van de verkoop aanwendt om zijn financiële verplichtingen aan de Shengjing Bank af te wikkelen.

Evergrande moet vandaag 40,7 miljoen euro rente betalen op een deel van zijn uitstaande obligaties. Dat is een deadline die beleggers nauwlettend in de gaten houden. Vorige week donderdag moest het al eens eens met 83,5 miljoen dollar over de brug komen, maar deed dat niet.

Hoogmoed

Evergrande is de op een na grootst vastgoedontwikkelaar in China en kampt met een enorme schuldenberg van 300 miljard dollar. Dat is te vergelijken met de schuldpositie van Portugal en komt overeen met 2 procent van het Chinese bruto binnenlands product. De schulden moeten nog niet meteen afgelost worden, maar door cashflowproblemen heeft het bedrijf alle moeite de intrestbetalingen te doen.