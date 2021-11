Ex-CEO PepsiCo Indra Nooyi: ‘Ik heb veel te danken aan betaald verlof...

Veel nachten zonder slaap en jaren waarin ze zelden voor het avondeten thuis was. Indra Nooyi, de ex-CEO van PepsiCo, gedroeg zich ‘als een ideale werknemer’ om de top te bereiken. En dat wringt. In haar memoires pleit ze ervoor het gezin en vrouwen centraal te stellen als het over de toekomst van werk gaat.

Een plat watertje is goed voor Indra Nooyi, dank je wel. De vrouw die twaalf jaar aan het hoofd van de Amerikaanse frisdrank- en snackreus PepsiCo stond, trad in 2018 af als CEO. Ze hoeft dus niet langer van een Pepsi-cola te nippen of Doritos te knabbelen als ze in het openbaar verschijnt.

Nooyi heeft lang genoeg de suikerhoudende drankjes en gezouten snacks van PepsiCo verdedigd tegenover al wie het bedrijf de schuld gaf voor de obesitasepidemie. Ze is dus niet van plan aan het begin van een lunch met een journalist meteen een debat over calorieën te voeren. Jaren nadat de vriendjes van haar kinderen aan hun ouders vroegen of ze de cola mochten drinken die Nooyi op verjaardagsfeestjes schonk, heeft ze haar boodschap van matiging scherpgesteld. Ze houdt van de smaak van een ijskoude Pepsi, zegt ze met een enthousiasme dat verplicht is voor producenten van consumptiegoederen, maar ze drinkt er niet meer dan drie per week.

Lees Meer PepsiCo verhoogt omzetprognose na sterk kwartaal

Nooyi heeft haar positie bij PepsiCo intussen ingeruild voor minder prominente functies in de raad van bestuur van de Amerikaanse technologiegigant Amazon en het Nederlandse medtechbedrijf Philips. Maar sommige artikels die over haar werden geschreven, doen nog altijd pijn. Als ik mijn telefoon inschakel om ons gesprek op te nemen, doet zij hetzelfde. Ze wil zeker zijn dat ze niet verkeerd wordt geciteerd.

We zitten in het restaurant Grand Salon van het Baccarat Hotel in midtown Manhattan. Het kristalbedrijf heeft de plek opgevat als een grandioos experiment in ervaringsgerichte branding. Terwijl ik op Nooyi zat te wachten, probeerde ik te tellen hoeveel kroonluchters er hangen. Ik moest het opgeven. De kristallen ramen geven een gebroken beeld van de taxi’s die beneden op straat komen aangereden en werpen regenbogen over het champagnekleurige interieur. Het is alsof je in een showroom zit.

Waarom hier? Logeert ze hier als ze in New York is? ‘Nee, dat zou ik me niet kunnen veroorloven’, zegt ze met een ontwapenende glimlach. Het duurt even voor ik me herinner dat ze tijdens haar laatste drie jaar als leider van PepsiCo 85 miljoen dollar (ruim 73 miljoen euro) verdiende.

De nog meer stratosferische lonen van sommige mannelijke CEO’s heeft Nooyi nooit opgestreken. In een interview dat ze na onze ontmoeting gaf, zei ze dat ze nooit om opslag heeft gevraagd omdat ze dat ‘enorm gênant’ vond. Voor ze kon verduidelijken dat dat aan haar opvoeding lag en geen carrière-advies was, kreeg ze de wind van voren op de sociale media. Een hele groep vrouwen die hebben geleerd ‘het initiatief te nemen’ stelde in sterkere bewoordingen dat ze die gêne niet delen.

Pijn en hartzeer

Met ‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ heeft Nooyi pas een boek gepubliceerd waarvan ze hoopt dat het zal helpen meer vrouwen naar het echelon te tillen dat zij heeft bereikt. Toen ze in 2006 CEO van PepsiCo werd, stonden maar tien andere vrouwen aan het hoofd van een bedrijf uit de Fortune 500, merkt ze op in haar memoires. Vandaag zijn dat er 41. Dat betekent nog altijd dat 91,8 procent van de grootste beursgenoteerde ondernemingen van de VS door mannen wordt geleid. ‘De pijplijn is niet alleen lek,’ zegt Nooyi, ‘ze is stuk.’

De pijplijn van topvrouwen is niet alleen lek, ze is stuk. Indra Nooyi Zakenvrouw

In haar jaren als CEO was Nooyi voor gezondheidsactivisten een bron van frustratie omdat ze altijd bij de boodschap bleef. Maar ze was ook een bron van inspiratie voor vrouwen die een vijandige bedrijfsladder zagen en zich afvroegen hoe zij, een getrouwde vrouw met twee kinderen, die ooit was opgeklommen. Ze weet nog hoe vrouwen tegen haar zeiden: ‘Er moet een recept zijn dat je met ons kan delen. Of vertel ons wat zal veranderen zodat wij de top kunnen halen.’ En elke keer als ze je die vraag stellen, voel ik pijn en hartzeer. Het was nooit een gelukkig of toekomstgericht gesprek. Het was altijd: ‘Hoe doet u het? Ik ben uitgeput.’’

Een serveerster komt langs, we moeten bestellen. Chef Gabriel Kreuther, die een paar straten verderop een restaurant heeft dat zijn naam en twee Michelinsterren draagt, heeft het menu zo vereenvoudigd dat de prijzen het meest opvallen. ‘De pandemie heeft de kinderopvang sterk verstoord en dat heeft zijn tol geëist bij het restaurantpersoneel’, verklaart Nooyi. Ik kies een spaccatelli met kreeft. Nooyi, die als vegetariër minder opties heeft, neemt een gegrilde sandwich met kaas en een tomatensoep. ‘Het is heerlijk’, zegt ze. Voor 24 euro mag ik het hopen. Ze stelt voor dat ze ook wat frietjes zal bestellen en spoort me aan een voorgerecht te nemen. Ik weiger beleefd en vraag in plaats daarvan een glas wijn. Nooyi blijft bij haar Evian en zal die frietjes uiteindelijk niet bestellen.

Schermvullende weergave ©ERIK TANNER/The New York Times

Ze keert terug naar de ‘razend ambitieuze’ pitch van haar boek - een pleidooi voor een beter evenwicht tussen werk en gezin - en ratelt cijfers af die aantonen hoe zelden talentvolle vrouwen die bij bedrijven als PepsiCo komen werken het tweede of derde managementniveau bereiken. ‘Eerst moeten ze afrekenen met onbewuste vooroordelen en ongelijke verloning. Daarna komen de biologische klok en de carrièreklok in aanvaring met elkaar’, zegt ze. ‘Bij gebrek aan ondersteunende systemen stappen te veel vrouwen uit die onwaarschijnlijke ratrace.’

De manier waarop Nooyi naar de top is geklauterd, klinkt grimmig. Bij Boston Consulting Group, Motorola, ABB en vervolgens PepsiCo waren er nachten waar ze nauwelijks sliep, maanden waar ze elke maandagochtend om 4.30 uur thuis vertrok en pas donderdagavond terugkeerde uit een of ander gezichtsloos hotel, en jaren waar ze zelden voor het avondeten thuis was. ‘In sommige opzichten denk ik met grote droefheid terug aan die tijd,’ schrijft ze.

Bedrijfshiërarchieën zijn ontworpen met een archaïsch beeld van de ideale werknemer, stelt Nooyi: mannelijke kostwinners die overal naartoe kunnen waar werkgevers het willen omdat hun vrouwen wel voor de kinderen, het sociale leven en al de rest zullen zorgen. In plaats van dat model te verwerpen kwam Nooyi tot de conclusie dat ze zelf een ideale werknemer moest zijn als ze wilde slagen. Dat kon ze doen omdat haar echtgenoot Raj bereid was te verhuizen als haar promoties daarom vroegen, vertelt ze me, en omdat haar moeder en schoonouders vanuit India overvlogen om te helpen met de kinderen.

Lees Meer PepsiCo verkoopt Tropicana-fabriek in Zeebrugge aan Franse investeringsgroep

‘Ik had dat ondersteunende systeem. Maar ik had vooral een enorm sterke innerlijke drijfveer: ik was een vrouwelijke immigrant en ik was vastbesloten dat ik mijn familie niet zou teleurstellen’, zegt ze. ‘Of India’, voegt ze eraan toe. Als vrouwelijke topmanager die in India was geboren, kon ik laten zien wat Indiaas talent precies te bieden had.’

Honkbal en pizza

Nooyi werd geboren in Madras (nu Chennai) in 1955, als dochter van een hindoefamilie die sterk de nadruk legde op haar schoolprestaties en ook andere talenten aanmoedigde. Ze ging naar een katholieke school, waar ze cursussen volgde die bedoeld waren om de toekomstige leiders van het land te vormen.

Daarnaast speelde ze gitaar in een meisjesgroep: de Log Rhythms. Ze richtte de eerste vrouwelijke cricketploeg op van de universiteit waar ze studeerde en behaalde op haar 18de haar bachelordiploma. Vandaag is ze trots op haar zitje in het bestuur van de International Cricket Council, maar toen ze in 1978 naar de VS verhuisde om naar de businessschool van Yale te gaan, zorgde ze ervoor dat ze de spelregels van honkbal leerde. Ze werd fan van de New York Yankees. ‘Als immigrant moet je jezelf zijn, maar je moet je ook aanpassen’, zegt ze. Toen ze de eerste keer van een pizza proefde, moest ze kokhalzen. Maar omdat ze vastberaden was erbij te horen, leerde ze ervan houden.

Ons eten arriveert. Er ligt een kreeftenschaar met schaal op mijn pasta, die door een rijke bisque met veel parmezaanse kaas even roze kleurt als Financial Times. Nooyi’s sandwich is een minimalistische rechthoek. De sommelier vertelt me dat de wijn die ik had besteld niet meer in voorraad is. Vervolgens schenkt hij een ander en duurder alternatief in een glas dat groot genoeg is om een middelgroot schaaldier te laten zwemmen.

Lees Meer analyse Biden krijgt harde wake-upcall jaar voor 'midterms'

Nooyi’s boek komt op een moment dat Covid-19 onze eindeloze debatten over de toekomst van werk een nieuwe urgentie heeft verleend. Werken op afstand zou ook na de pandemie routine moeten worden, meent ze. Maar ondernemingen en regeringen moeten meer doen om te zorgen voor flexibele jobs, voorspelbare uren en een betaalbare zorginfrastructuur voor zowel jonge kinderen als oude mensen. Veel van die ideeën, zoals haar oproep om twaalf weken ouderschapsverlof toe te staan, liggen in de lijn van de zorgagenda van de Amerikaanse president Joe Biden. Die wil de ondernemingswereld echter niet financieren via hogere belastingen.

De Verenigde Staten blijven het enige land van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat geen betaald verlof garandeert, maar Nooyi is ervan overtuigd dat ze net door dat voordeel op verschillende cruciale momenten niet van de bedrijfsladder is gedonderd. ‘Ik heb veel te danken aan betaald verlof’, zegt ze. Ze vertelt hoe werkgevers haar de tijd gunden om voor haar stervende vader te zorgen, van een auto-ongeval te herstellen en thuis te blijven met haar pasgeboren kinderen.

Wat houdt bedrijven dan tegen meer verlof en meer zorg aan te bieden? ‘Bezwaren over het kostenplaatje en de overtuiging dat ‘families ons probleem niet zijn’’, antwoordt ze. Maar toen PepsiCo voordelen zoals twaalf weken zwangerschapsverlof en kinderopvang aanbood, was dat geen sociaal programma: ‘We hebben het gedaan omdat we dachten dat het de beste manier was om geld te verdienen.’

We hebben bij PepsiCo voordelen zoals kinderopvang aangeboden, omdat we dachten dat het de beste manier was om geld te verdienen. Indra Nooyi

De strategie die Nooyi’s periode aan het hoofd van PepsiCo heeft gedefinieerd, was gebaseerd op gelijkaardig winstbejag. Helemaal in het begin stippelde ze een agenda uit rond ‘prestaties met een doel’. Die producent van Mountain Dew-limonade en Walkers-chips zou ‘de mensheid voeden, het milieu een nieuw elan geven en werknemers koesteren’. Haar collega’s zuchtten en een investeerder noemde haar schamper Moeder Teresa, maar sindsdien hebben zoveel bedrijven de retoriek (zij het niet per se de realiteit) van stakeholderkapitalisme overgenomen dat de bloemrijke taal nu routineus klinkt.

Nooyi verdedigt de financiële logica achter ingrepen zoals het waterverbruik terugschroeven van hun fabrieken in regio’s die te kampen hebben met droogte. ‘Als we het niet doen, zullen we worden gesloten, en terecht.’ Maar ze zegt ook dat CEO’s zich de argumenten voor verandering ‘eigen moeten maken’ als ze er niet toe gedwongen willen worden door buitenstaanders. ‘Ik hoop dat het niet aangespoord hoeft te worden door belastingen en schadevergoedingen, zoals in mijn begintijd bij PepsiCo’, geeft ze toe.

Calorieën tellen

Dat brengt ons terug bij het gedeelte over ‘de mensheid voeden’. Terwijl Nooyi het ene na het andere duurzaamheidsrapport de wereld in stuurde, lobbyde PepsiCo tegen belastingen op suikerhoudende frisdranken en wetten voor de etikettering van voedingsmiddelen, financierde het bedrijf bevriende academici en spande het een rechtszaak aan tegen New York City om te verhinderen dat burgemeester Michael Bloomberg ‘big gulp’-drankporties zou verbieden.

En wat betreft ‘het milieu een nieuw elan geven’: toen Nooyi aftrad als CEO rekende de milieuorganisatie Greenpeace PepsiCo nog altijd bij de grootste plasticvervuilers van de wereld. Haar verdediging komt neer op het volgende: het is erg moeilijk een gigantische onderneming te veranderen, en als critici PepsiCo hypocriet noemen, dan hebben ook de regeringen, de investeerders, de media en de consumenten boter op het hoofd.

Ze moest in haar eigen organisatie een strijd voeren om suikervrije dranken, gezondere chips en composteerbare verpakkingen te introduceren, zegt ze. Ze beweert dat de frisdranken en snacks die de politici wilden belasten maar 2 tot 3 procent van ons dagelijkse calorieverbruik uitmaken. ‘Het stelt niets voor.’ De inkomsten van die ‘zondebelasting’ werden ook niet gebruikt om de publieke gezondheid te verbeteren, voegt ze eraan toe.

De pers schilderde PepsiCo spottend af als een junkfoodbedrijf, maar nam vervolgens de productveranderingen die ze doorvoerde op de korrel. En de investeerders zwaaiden wel met de ecologische, sociale en bestuurlijke doelstellingen, maar eisten tegelijk steeds hogere kwartaalwinsten. ‘Ik had die productportefeuille overgeërfd,’ vertelt ze, ‘en ik werkte hard om die ondanks alle kritiek te veranderen. Ik aanvaard de kritiek, maar je moet begrijpen dat ik probeer te doen wat juist is. Geef me wat steun!’

De obesitascrisis ‘zou nog erger zijn als de drank- en voedingsindustrie niet had ingegrepen,’ zegt ze. ‘Aan de ene kant heb je de industrie die haar deel doet en zegt: ‘We zullen onze producten minder calorierijk maken’. En aan de andere kant heb je een samenleving die steeds meer neerzit.’

De obesitascrisis zou nog erger zijn als de drank- en voedingsindustrie niet had ingegrepen. Indra Nooyi

De pandemie heeft de situatie alleen verergerd. ‘Mensen bleven thuis, zaten de hele dag op hun digitale toestellen en lieten het eten thuis leveren. Je zat daar en je at het op. Je hoefde niet naar buiten te gaan om te sporten, want er kwam toch niemand buiten’, zegt Nooyi gedreven. ‘Neem nu iemand die een voorgerecht - 2.000 calorieën - eet met een Diet Pepsi erbij. Denk daar eens over na: 2.000 calorieën enkel en alleen voor dat voorgerecht. En dan drink je een Diet Pepsi en zeg je: ‘Zie je, ik drink geen zoete dranken.’ Je moet dat voorgerecht van 2.000 calorieën laten!’ Ik ben plots blij dat ik geen voorgerecht heb genomen.

Het is Nooyi’s stijl niet te zondigen tegen haar eetgewoonten. ‘Als ik een gegrilde kaassandwich neem, waarvan ik weet dat die iets meer calorieën bevat dan ik ’s middags gewoonlijk eet, dan weet ik dat ik ’s avonds wat moet opletten of iets meer moet sporten’, zegt ze.

Profiel Indra Nooyi (66) is een Indiaas- Amerikaanse zakenvrouw. Ze is de voormalige voorzitter en CEO van de Amerikaanse drank- en voedingsgigant PepsiCo. Vandaag is Nooyi bestuurder bij de Amerikaanse webreus Amazon en het Nederlandse medtechbedrijf Philips. Nooyi werd geboren in India en vertrok na studies chemie, fysica en wiskunde naar de Verenigde Staten om aan de managementschool van Yale bedrijfsbeheer te studeren. Ze werkte voor het farmabedrijf Johnson&Johnson, als consultant voor de Boston Consulting Group en voor de gsm-producent Motorola. In 1994 ging ze aan de slag bij PepsiCo, in 2006 werd ze benoemd tot CEO. Onder haar bewind zette PepsiCo sterker in op gezondheid en duurzaamheid. Nooyi stopte in 2018 als CEO en een jaar later als voorzitter. Ze is gehuwd en heeft twee dochters. Ze schreef het boek ‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ in de hoop dat meer vrouwen doordringen tot de hoogste regionen in het bedrijfsleven.

Ze ziet dat consumenten zich op dezelfde manier verzetten tegen de inspanningen die haar industrie levert om de plasticberg aan te pakken. Ze schaamt zich om dat probleem, bekent ze, en ze herinnert me eraan dat ze in de Earthshot Prize Council zetelt, het ecologische initiatief van de Britse prins William. ‘Ik zei tegen William: het is een wisselwerking. Bedrijven kunnen veel doen om de hoeveelheid plastic in hun aanbod terug te schroeven, maar als de consument geen gerecycleerde flessen eist...’

Maar ze heeft jarenlang een marketingbudget van vele miljarden ter beschikking gehad, merk ik op. Is het niet de essentie van marketing dat je een behoefte creëert bij de consument? ‘Marketing is niet wat we nodig hebben’, antwoordt ze. ‘De consument moet worden onderricht, niet door PepsiCo maar door wetenschappers, door de samenleving.’

Kleine republieken

Ook al heeft ze net de beperkingen van het Amerikaanse bedrijfsleven geschetst, toch pleit Nooyi ervoor dat de zakenwereld - en niet de overheid - de reactie op de ecologische en sociale uitdagingen leidt, aangevuurd door activisten.

‘Eigenlijk kan je ondernemingen zoals de onze vergelijken met kleine republieken’, zegt ze. ‘Onze marktkapitalisatie (228 miljard dollar, red.) is groter dan het bruto binnenlands product van veel landen. We worden aangedreven door efficiëntie. We kunnen verandering teweegbrengen zonder dat we langs politieke systemen moeten passeren. We zouden het voortouw moeten nemen om aan die kwesties te werken. En ik vind dat activisten en bepaalde investeerders ons daar in veel opzichten niet de steun voor hebben gegeven.’

Toen ze de status van leider van ‘een klein land’ opgaf, dacht ze dat ze zich bedroefd zou voelen. ‘Ik kende de werknemers en hun families. Ik kreeg veel liefde en ik heb er ook veel gegeven. Met hart en ziel.’ Meer de droefnis kwam niet. Ze zegt de bedrijfschauffeur, het bedrijfsvliegtuig en zelfs het bedrijf niet te missen.

Onze borden zijn leeg en Nooyi wil geen dessert of koffie. Maar voor ze vertrekt, wil ze zeker zijn dat ik haar boodschap heb gehoord. ‘Als we het gezin, vrouwen en steun aan vrouwen niet centraal stellen in onze gesprekken over de toekomst van werk, dan schieten we onszelf in de voet’, zegt ze samenvattend. ‘Ik wil er gewoon zeker van zijn dat je mijn ambitieuze droom snapt.’