Ex-reclamemaker Van der Stighelen stapt in golfstart-up Thomas Pieters

Met de smartphoneapp WAMP, kort voor We are Matchplay, kunnen amateur-golfers de resultaten van hun onderlinge duels bijhouden en delen met hun vrienden. De app doet denken aan Strava , het sociale netwerk voor lopers en fietsers. De gratis golfapp, die wereldwijd op 36.000 golfbanen werkt, telt sinds zijn recente lancering al 3.000 Belgische gebruikers.

Achter WAMP schuilt de start-up North Park Ventures, waarvan onder anderen de Antwerpse topgolfer Thomas Pieters (nummer 76 van de wereld) aandeelhouder is. Zijn broer, de appontwikkelaar Pieter-Jan Pieters, is de zaakvoerder.

De app is een antwoord op een vraag die organisatoren van tornooien altijd stellen: hoe kunnen we de amateurgolfers actief betrekken?

Internationaal

‘We zouden een premiumversie kunnen lanceren, met bijkomende statistieken en andere diensten. Dat moeten we allemaal nog bekijken’, zegt Van der Stighelen. ‘Er is in elk geval geen reden waarom we ons tot België zouden beperken. De app kan door golfers in de hele wereld gebruikt worden. Met Thomas Pieters hebben we het ideale uithangbord.’