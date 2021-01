Ex-topman Integrale in verdenking gesteld

In het gerechtelijk onderzoek naar de Nethys-affaire is Diego Aquilina, de gewezen topman van de Luikse verzekeraar Integrale, in verdenking gesteld. Hij is wel vrijgelaten, in tegenstelling tot ex-Nethys-CEO Stéphane Moreau.

Aquilina wordt in de affaire-Nethys verdacht van verduistering door een persoon met een openbare functie en misbruik van bedrijfsmiddelen, maakte de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, woensdag bekend. De gewezen Integrale-topman zat al twee dagen vast voor verhoor door de vorsers van de centrale dienst voor de corruptiebestrijding. Het blijft bij enkele nachten cel, maar hij is wel in verdenking gesteld.

Aquilina was al in april van vorig jaar uit zijn functie gezet door de raad van bestuur van Integrale, nadat de Nationale Bank zijn 'fit&proper'-status had ingetrokken. Hij was samen met gewezen Nethys-topman Stéphane Moreau, gewezen Nethys-CFO Pol Heyse en directielid Benedicte Bayer begunstigde van zeer riante ontslagvergoedingen die het remuneratiecomité van Nethys toekende aan enkele topfiguren. Volgens het gerecht ging het om kunstmatige constructies om het loonplafond van de Waalse overheid voor intercommunales te omzeilen. De voorzitter van dat remuneratiecomité was François Fornieri, de Luikse topondernemer en CEO van het farmabedrijf Mithra.

Fornieri verliet woensdag na zes dagen opsluiting de gevangenis van Lantin. De afgezette CEO Moreau hoopte woensdag hetzelfde te kunnen doen, maar het parket van Luik heeft daar een stokje voor gestoken door in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer om Moreau en gewezen financieel directeur Heyse op vrije voeten te laten, zij het onder voorwaarden.