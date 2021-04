Extra tijd om bewijsstukken in UBO-register toe te voegen

De FOD Financiën verlengt de termijn om bewijsstukken in het UBO-register op te laden tot 31 augustus, in plaats van 30 april.

Sinds begin vorig jaar zijn bedrijven en vzw’s verplicht om in een register aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. In oktober vorig jaar kwam daar de verplichting bij om ook bewijsstukken toe te voegen die aantonen dat de informatie in het register correct is. Bedrijven hadden tot 30 april om die bewijsstukken toe te voegen.

Omdat er over de aard van de bewijsstukken in de praktijk veel onduidelijkheid bestond, heeft de FOD Financiën nu enkele verduidelijkingen toegevoegd aan het FAQ-document op zijn website. Tegelijk werd de deadline om de documenten toe te voegen verlengd tot 31 augustus.

De FOD Financiën zal ook werk maken van een gebruiksvriendelijke e-service. Francis Adyns Woordvoerder FOD Financiën

‘Dankzij die verlenging hebben de informatieplichtigen de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan. In die tussentijd zal de FOD Financiën ook werk maken van een gebruiksvriendelijke e-service’, luidt het bij de FOD Financiën.

E-service

Zo zullen nieuwe koppelingen toelaten om eenvoudiger documenten toe te voegen in het UBO-register. Zo is een rechtstreekse koppeling met publicaties in de bijlage van het Belgisch Staatsblad voorzien. Verder zal een nieuwe module mandatarissen in staat stellen alle entiteiten te beheren waarvoor een jaarlijkse bevestiging en/of waarvoor een bewijsstuk moet komen.

Elektronische aandelenregisters worden beschouwd als authentieke bronnen. Francis Adyns Woordvoerder FOD Financiën

Ook zullen elektronische aandelenregisters, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden beschouwd als authentieke bronnen. Deze authentieke bronnen zullen gekoppeld worden aan het UBO-register.