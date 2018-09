Farmareus UCB Belgisch innovatiekampioen

Van de Belgische miljardenbedrijven investeert UCB met grote voorsprong het meest in onderzoek en ontwikkeling. De farmagroep gaf in 2017 ruim 1 miljard euro uit aan innovatie. Dat is bijna een kwart van haar omzet.

Ons land is bekend voor zijn innovatie en de kwaliteit van zijn wetenschappers. Maar hoe scoren de ondernemingen in dit succesverhaal van onderzoek en ontwikkeling (O&O)? Een rondvraag leert dat bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard euro innovatie bijzonder hoog op de agenda hebben staan. De top 10 gaf vorig jaar samen 2,2 miljard euro uit aan O&O. Tien jaar geleden was dat nog 1,9 miljard euro.

Helemaal bovenaan op het lijstje prijkt UCB, dat meer dan 1 miljard euro besteedde om nieuwe geneesmiddelen te vinden. UCB is met grote voorsprong de koploper en is in zijn eentje goed voor bijna de helft van de investeringen door de top 10. De farmaproducent drukte de voorbije jaren zijn stempel met verschillende geneesmiddelen om epilepsie onder controle te houden. Hij werkt nu aan nieuwe medicijnen die in de vroege jaren twintig op de markt moeten komen.

Gemiddeld gaf de top 10 vorig jaar 2,7 procent van zijn omzet uit aan O&O. Tien jaar terug was dat opvallend meer: 4,2 procent. De grote ondernemingen geven nu wel grotere bedragen aan O&O uit dan in 2008, maar relatief was hun innovatie-inspanning destijds groter. Een steviger stuk van hun omzet ging toen naar O&O. Toch zijn er ook volgens die rangschikking klimmers, zoals Barco, Etex én UCB, dat met bijna een kwart van zijn omzet voor innovatie ook in die ranking de eerste plaats inpalmt.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Melexis

Zeer innovatieve bedrijven, denk aan start-ups in hightech of biotechnologie, besteden doorgaans meer dan 5 procent van hun inkomsten aan onderzoek. Bij de Ieperse chipfabrikant Melexis - dat minder dan 1 miljard euro omzet boekt en dus niet in de lijst voorkomt - is dat 14 procent. UCB zit met 23,3 procent nog hoger. De Belgische farma- en chemie-industrie is altijd al een uitzondering geweest. Haar relatieve O&O-uitgaven liggen veel hoger dan het gemiddelde. Dat is niet echt verwonderlijk. Een nieuw geneesmiddel vinden neemt een tiental jaren in beslag en vergt meer dan 1 miljard euro kapitaal. Voor sommige medicijnen, waarbij zeer grote aantallen patiënten moeten worden getest, kan dat oplopen tot 2 à 3 miljard euro.

De investeringen in innovatie van de Belgische farma- en chemiesector liggen een pak hoger dan het gemiddelde van de privésector.

De farmasector gaat er prat op dat hij in 2017 goed was voor 4,4 miljard euro investeringen in innovatie. Bij Janssen Pharmaceutica ging vorig jaar bijna 1,5 miljard euro naar wetenschappelijk onderzoek. Dat is meer dan bij UCB, maar omdat Janssen strikt gezien niet Belgisch is, maar een dochter van het Amerikaanse Johnson & Johnson, is het niet opgenomen in onze rangschikking.

Na UCB duikt het chemiebedrijf Solvay (325 miljoen euro) op in de top 10. Solvay stapte de jongste jaren over van traditionele chemie naar nieuwe, energievriendelijke en duurzame materialen en naar meer gespecialiseerde chemische producten. Die transformatie vergde grotere investeringen in innovatie. Solvay heeft bijvoorbeeld ultralichte maar toch sterke kunststoffen die het staal in vliegtuigcabines vervangen, waardoor vliegtuigen lichter en minder vervuilend worden.

AB InBev volgt op de derde plaats. De grootste biergroep ter wereld heeft in Leuven een Global Innovation and Technology Center, waar ruim 100 wetenschappers het brouwproces proberen te verbeteren. Zo pakte AB InBev eerder dit jaar uit met een techniek die het mogelijk maakt minder water te gebruiken. De biergroep zal op termijn 1.200 olympische zwembaden water uitsparen. Ook de alcoholvrije bieren van AB InBev werden in de Leuvense labo’s uitgevonden.

Als we het percentage uitgaven voor O&O tegenover de omzet in 2017 én in 2008 nemen, dan komt niet UCB, maar Barco als grootste procentuele stijger uit de bus. De West-Vlaamse specialist in beeldtechnologie levert niet alleen hardware, maar ontwikkelt ook steeds meer software voor zijn apparatuur. Denk aan beeldvorming voor operatiekwartieren in ziekenhuizen of aan projectoren voor bioscopen.