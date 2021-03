De fietswinkelketen Fiets! wordt Bike Republic. Het bedrijf, dat in 2019 werd overgenomen door Colruyt Group, wil voort uitbreiden in Vlaanderen en wil ook in Wallonië en Brussel winkels openen.

'De naam Bike Republic is een weloverwogen keuze. Bike Republic is herkenbaar, zowel voor Nederlands- als Franstaligen', zegt algemeen directeur Wim Teerlynck. 'Bike staat voor het product, dat bij ons centraal blijft staan. Republic staat voor samenhorigheid, de community rond fietsbeleving en fietsplezier.'

Fiets! telt momenteel 16 winkels. De ambitie is de komende jaren het winkelpark te verdubbelen. Waar er juist winkels komen in Wallonië en Brussel is nog niet geweten. 'Er wordt gekeken naar locaties om uit te breiden in Wallonië en Brussel en ook de markt wordt daar onderzocht, omdat die toch een beetje anders is dan in Vlaanderen', zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe.