Filip Balcaen en Jan Clarebout richten fonds Well One op

Ondernemer-investeerder Filip Balcaen en Jan Clarebout, de ondernemer achter de gelijknamige diepvriesfrietenproducent, hebben met een twintigtal andere ondernemers het investeringsfonds Well One opgericht.

Balcaen en Clarebout nemen respectievelijk 1,5 miljoen en een half miljoen euro van het startkapitaal - in totaal 5,2 miljoen euro - voor hun rekening. Het nieuws werd bekendgemaakt op de website de Rijkste Belgen. Balcaen en de notoir mediaschuwe Clarebout kennen elkaar van een eerdere investering in het Brugse vastgoedproject de Boeverie.

Schermvullende weergave Balcaen en de notoir mediaschuwe Clarebout (foto) kennen elkaar van een eerdere investering in het Brugse vastgoedproject de Boeverie. ©rv

Balcaen is de grootste naam in het nieuwe fonds. Hij maakte fortuin toen hij in 2004 het grootste deel van het familiale tapijtbedrijf Balta voor 600 miljoen euro verkocht aan een Brits investeringsfonds. Tien jaar later deed hij dat nog eens over door het vinylbedrijf IVC te verkopen aan de Amerikaanse vloerbekledingsgroep Mohawk voor 1,2 miljard dollar, inclusief schulden. Omdat een deel daarvan in aandelen Mohawk werd betaald, werd hij de op een na grootste individuele aandeelhouder en bestuurder van Mohawk.

Duinkerke

De frietproducent Clarebout kwam onlangs in het nieuws omdat hij in Duinkerke een fabriek wil bouwen. Daarbij zou 140 miljoen euro geïnvesteerd worden, goed voor 320 nieuwe jobs. Daarnaast ligt Clarebout in discussie met het Waals Gewest over uitbreidingsplannen in het Henegouwse Frameries, een investering van 350 à 500 miljoen euro.

5,2 miljoen euro Startkapitaal Het fonds kan steunen een startsom van 5,2 miljoen euro.

Andere grote investeerders zijn onder meer Ivan Sabbe, de politicus-ondernemer die de horecagroothandel ISPC in 2017 verkocht aan Sligro, Adnan Kandiyoti van het textielbedrijf Chemitex en Jan Ollevier, gekend van de distributiebedrijven X²O en Overstock.

Niet-genoteerd

Piet Van Waes, de man achter de durfkapitaalgroep Tilleghem, gaat het fonds leiden. Well One gaat investeren in niet-genoteerde bedrijven. Het bestuur van Well One is mee in handen van Didier Balcaen en Jan De Meyere, de drijvende krachten achter Speedwell, een vastgoedinvesteerder die zich toelegt op Oost-Europa en meer bepaald Roemenië.