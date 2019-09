Fiscus eist half miljard euro van Quick-Step-producent

3 vragen aan Unilin-topman Bernard Thiers

Unilin dreigt meer dan een half miljard euro te moeten betalen aan de fiscus. Ligt u daar wakker van?

Bernard Thiers: ‘Ik lig er niet echt wakker van. Wij zijn zeker van ons stuk. We hebben besloten de belastingaanslagen nog niet te betalen. Ik denk dat de Bijzondere Belastinginspectie vooral het concept ‘Reken je rijk’ volgt. Ze heeft er waarschijnlijk ook belang bij de zaak te rekken. Misschien omdat het voor de BBI interessant is de zaak in de boeken te houden?’

Wat als de fiscus toch gelijk krijgt?

‘We zijn er heel gerust in. We hebben al twee keer gewonnen in eerste aanleg, met twee aparte uitspraken over verschillende aanslagjaren. De BBI heeft echt een absurd uitgangspunt genomen, dat volgens ons geen steek houdt. Ik weet niet waarom ze toch doorduwt. Haar kost die aanslepende rechtszaak niets, want zij bepleit de zaak zelf, maar wij moeten wel advocatenkosten betalen. Als de fiscus toch gelijk krijgt, zou dat pijnlijk zijn. Maar dan kan onze groep het bedrag gemakkelijk ophoesten. Al is dat uiteraard niet de bedoeling.’

Heeft u ooit overwogen de constructie via Ierland en Luxemburg op te doeken?

‘Er is geen constructie. Er valt dus niets op te doeken. Kijk, een patent genereert licentie-inkomsten. En de eigenaar van dat patent - dat kan een Iers bedrijf zijn - int die inkomsten en neemt die op in zijn boeken. Dat is wat het is. Het is geen constructie.’