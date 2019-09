Flexibele verloning wordt onderbenut

Extra’s boven op het loon zoals maaltijdcheques of een groepsverzekering zijn bij bedrijven niet wijdverbreid, zegt het sociaal secretariaat Partena Professional na een rondvraag.

Bedrijven maken te weinig gebruik van de mogelijkheden om werknemers naast hun vast loon extra in de watten te leggen. Maaltijd- en ecocheques, opties en warrants, en groeps- en hospitalisatieverzekeringen worden onderbenut, besluit het sociaal secretariaat Partena Professional na een rondvraag bij 169 bedrijven met 257.000 werknemers.

Een groepsverzekering wordt in 20 procent van de bedrijven aangeboden. Bij middelgrote ondernemingen is dat 35 procent.

De andere mogelijkheden om de werknemers extra te verlonen scoren amper beter. Bij maar één op de tien bedrijven zit een hospitalisatieverzekering in het pakket. Bij middelgrote bedrijven stijgt dat percentage licht, tot 13 procent. Een groepsverzekering wordt evenmin vaak aangeboden: gemiddeld in 20 procent van de bedrijven en bij middelgrote ondernemingen 35 procent.

Maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn het populairst, met een op de vier bedrijven die er aanbieden. Bij ecocheques is dat een op de drie. In middelgrote ondernemingen is de populariteit van beide cheques wel een pak hoger. Telkens de helft van de respondenten zegt er gebruik van te maken.