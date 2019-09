Floridienne boekt sterke halfjaarresultaten

De groei is enkel te danken aan de divisie life sciences. Deze divisie profiteert van de trend naar natuurlijke producten. Bovendien voert het een groeistrategie. Biobest nam in januari de Australische groep Bugs for Bugs over, een producent van insecten die worden ingezet voor biologische bestrijding. 'De overname heeft meteen vruchten afgeworpen', klinkt het. Life sciences zag de ebitda met 65 procent stijgen tot 15,2 miljoen euro.

De divisie feestvoeding heeft het nog steeds moeilijk met een ebitda van -0,9 miljoen euro. Floridienne belooft beterschap. 'We hebben enkele uitzonderlijke kosten gemaakt met de bedoeling in de toekomst rendabeler te worden.'

De raad van bestuur is 'optimistisch' voor de rest van het boekjaar. Floridienne verwacht een verbetering in de divisie feestvoeding en een verderzetting van de groei in life sciences. In de chemieafdeling verwacht Floridienne een stabiel resultaat 'ondanks het moeilijke klimaat in Turkije.'