Fonds van 65 miljoen moet zieke kmo's genezen

Het bestond nog niet in België: een fonds dat met geld, kennis en ervaring zieke bedrijven erbovenop wil helpen. Met In2Action willen Ivo Marechal en Alain Keppens, bekend van het private-equityhuis Down2Earth, samen met twee ervaren partners 65 miljoen euro ophalen.

‘We komen geregeld mooie bedrijven tegen die het door tegenslag moeilijk hebben, maar met financiële en operationele hulp weer gezond te maken zijn. We moesten ze echter laten passeren omdat ze niet in onze twee fondsen van Down2Earth pasten.’

Die vaststelling bracht Ivo Marechal (ex-CEO H.Essers), Alain Keppens en Peter Kloeck (beiden ex-Gimv), de oprichters van Down2Earth (D2E), op een idee. Waarom geen apart fonds opzetten om te investeren in die ‘speciale gevallen’? Niet alleen met vers kapitaal, maar ook met kennis, netwerk en ervaring.

40 miljoen toegezegd

Zo werd In2Action geboren, een fonds dat 65 miljoen euro wil ophalen en daarmee ongeveer even groot is als het eerste fonds van Down2Earth (zie inzet). 40 miljoen is volgens Marechal al toegezegd, voor het grootste deel (circa 85%) van de niet-institutionele investeerders van Down2Earth. De rest komt van nieuwe partijen.

Aan het hoofd van In2Action komen Lieven Lambaere als operations partner en Mathias Christiaens als finance partner. Beiden hebben veel ervaring op het terrein (zie inzet). Hun operationele en financiële achtergrond zal van pas komen.

Veel ervaring De eerste heeft 26 jaar internationale ervaring met reorganisaties, change management en turnarounds, in verschillende functies bij onder meer bij ChemicalInvest, Betafence, United Tobacco, Domo Floor Coverings en Imagix. De voorbije zeven jaar was hij actief in bedrijven in de portefeuille van de private-equityreus CVC Capital. Bij het meeste recente daarvan, Continental Foods (Devos&Lemmens, Royco), is hij nog tot begin februari operationeel directeur.

Christiaens heeft een meer financieel profiel. Na jaren ervaring bij de Big Four-consultant Deloitte, werkte hij mee aan de redding van het noodlijdende Enfinity. Hij werkte ook op het financieel departement van de in zwaar weer verkerende tapijtgroep Balta. Vorig jaar werd hij CFO ad interim bij het chocoladebedrijf Gudrun, een participatie van Down2Earth.

Vier types

Het fonds mikt op investeringen in vier types bedrijven: zieke bedrijven die dreigen te knakken onder bijvoorbeeld een te hoge schuldenberg of een te lage liquiditeit, luie bedrijven die onder hun kunnen presteren door fout management, weesbedrijven die zijn afgesplitst van het moederbedrijf (carve-outs) en moeite hebben om te overleven, en bedrijven die te veel risico lopen doordat ze te afhankelijk zijn van één persoon, meestal de stichter.

Zieke koeien genoeg in de met goedkoop geld gedopeerde economie van vandaag, zou je denken. In 2019 gingen 1.103 of 10 procent meer bedrijven over de kop dan in het jaar ervoor. Het was al van 2013 geleden dat het aantal faillissementen zo hoog lag, ook al werden de cijfers wat vervormd doordat nu ook vzw’s en vrije beroepen worden meegeteld.

Nog niet in België

‘We zijn ervan overtuigd dat sommige van die bedrijven gered hadden kunnen worden’, meent Lambaere. Volgens de twee fondsenmanagers is In2Action het eerste Belgische fonds dat actief wordt in die niche. In Nederland bestaan er wel al zulke fondsen, zoals Nimbus en H2. Internationaal zijn Cerberus en Oaktree grote namen. Waarom België er nog geen heeft, is In2Action niet duidelijk.

De investeringsmanagers hebben naar eigen zeggen hun huiswerk gemaakt. ‘Banken zijn hun intensive care volop extra aan het bemannen’, zegt Marechal. ‘Daar hoor je dat het aantal bedrijven in moeilijkheden zal toenemen. De economie slabakt en door het goedkope geld zijn sommige bedrijven net een stap te ver gegaan.’

120 kmo's

‘Bij veel zakenadvocaten horen we ook de nood aan een reddingsboei voor bedrijven die bij hen aankloppen om bijvoorbeeld een WCO-procedure (bescherming tegen schuldeisers, red.) te begeleiden’, vult Christiaens aan. ‘Daar vonden we meteen vijf dossiers die in onze scope zouden passen. Op basis van beschikbare handelscijfers konden we een groep van 120 kmo’s als potentiële doelen identificeren: Belgische bedrijven die de voorbije jaren minstens één keer 2 miljoen euro brutobedrijfswinst per jaar hebben gehaald, die duidelijk te veel schulden hadden of afkalvende winstmarges en die met hun activiteiten passen bij onze ervaring en kennis - geen biotech bijvoorbeeld. Maar die 120 is een onderschatting. Al gaan we niet in om het even welk bedrijf investeren dat het moeilijk heeft. We zijn op zoek naar intrinsiek goede bedrijven met een slechte balans.’

Het aantal bedrijven in moeilijk heden zal toenemen. De economie slabakt en door het goedkope geld zijn sommige bedrijven te ver gegaan. Ivo Marechal Down2Earth

De oprichters beseffen dat ze met hun fonds bedrijven aanboren met een relatief hoog risicoprofiel. ‘Daarom willen we ook van bij het begin fors kunnen ingrijpen’, zegt Lambaere. ‘We willen in elk bedrijf waarin we investeren de controle hebben. Als je het niet voor het zeggen hebt, kan het niet werken. Ook al gaan we niet binnenkomen met de kettingzaag in de aanslag om meteen alle bomen te vellen. We willen er vooral het dode hout uithalen. De eerste opdracht is dus het bloeden te stelpen door in de kosten te snijden, vervolgens de verkoop en de omzet opdrijven, en tenslotte het kapitaal efficiënter inzetten. Na drie tot vijf jaar - een kortere tijdshorizon dan in klassieke private equity - moet het bedrijf weer verkocht kunnen worden.’

Vraag van investeerders

Er is duidelijk vraag van investeerders, aldus de oprichters. Voor namen van investeerders, die voor minstens 250.000 euro moeten instappen, is het nog te vroeg. Ook dat heeft ongetwijfeld te maken met de aanhoudend lage rente, waardoor vermogende families stilaan wanhopig op zoek zijn naar betere rendementen. Het extra risico nemen ze dan maar voor lief. De toestroom van goedkoop geld veroorzaakt ook bij de klassieke privateequityfondsen een opbod rond de nog beschikbare investeringsprooien.

Van de beoogde 65 miljoen euro kapitaal zal nooit meer dan 15 procent in één mand belanden. 10 miljoen euro is de maximale investering in één bedrijf, dat tussen 20 en 100 miljoen euro omzet moet hebben. De bovengrens ligt op tien dossiers. Welk rendement hebben Marechal, Lambaere en Christiaens, die zelf ook 3 procent in het fonds investeren, op het oog? Ze glimlachen. ‘Laten we zeggen dat we met 10 procent niet tevreden zijn. 20 procent moet de ambitie zijn.’