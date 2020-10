Fondsenreus eist meer etnische diversiteit in bestuursraden

Legal & General wil tegen begin 2022 ten minste één zwarte, Aziaat of iemand van een etnische minderheid zien in de bestuursraden van de bedrijven die deel uitmaken van de Britse beursindex FTSE100 en de Amerikaanse beursindex S&P500.

Legal & General is met een beheerd vermogen van 1.300 miljard euro de grootste fondsengroep in het Verenigd Koninkrijk en ok een van de grootste van Europa. Ze bezit deelnemingen in heel wat Britse en Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen.