Fors minder buitenlandse investeringen dan vorig jaar

De coronapandemie zet een harde rem op de buitenlandse directe investeringen, vooral in Europa en de VS. Vlaanderen verwacht dit jaar een krimp met 20 procent.

De coronapandemie heeft de buitenlandse directe investeringen zware klappen toegebracht. Uit de halfjaarcijfers van de VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) blijkt dat er tijdens de eerste zes maanden wereldwijd de helft minder investeringen waren dan in dezelfde periode vorig jaar.

'Dat is drastischer dan verwacht', zegt topman James Zhan. 'Vooral de ontwikkelde landen kregen het zwaar te verduren. De ontwikkelingslanden hebben de storm beter doorstaan. De vooruitzichten blijven hoogst onzeker.'

De wereldwijde lockdowns zetten een rem op de bestaande investeringsprojecten en het vooruitzicht op een diepe recessie deed multinationals nieuwe projecten heroverwegen. Vooral in Europa en de VS nam het aantal investeringen fors af, met 75 procent vergeleken met 2019.

Vlaanderen

Ook Vlaanderen wordt getroffen, zegt Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment and Trade (FIT). 'We verwachten een daling van 20 procent, uiteraard afhankelijk van de evolutie van de Covid-19-pandemie de komende weken en maanden. Doordat fysieke bezoeken aan de bedrijven sterk worden gehinderd, blijft het moeilijk om definitieve beslissingen over investeringen te verkrijgen.'

2019 was een absoluut recordjaar voor Vlaanderen. Toen investeerden buitenlandse bedrijven 5,20 miljard euro in Vlaamse vestigingen, verspreid over 258 nieuwe projecten en goed voor 5.384 extra jobs.

In ontwikkelingslanden was de daling met 16 procent minder groot dan verwacht, vooral dankzij Chinese investeringen. Er waren 12 procent minder directe buitenlandse investeringen in Aziƫ, terwijl er in Afrika en Latijns-Amerika een daling van respectievelijk 28 en 25 procent was. Aziƫ was in de eerste zes maanden van 2020 goed voor de helft van de wereldwijde buitenlandse directe investeringen.

Hoopvol

UNCTAD verwacht dat de buitenlandse directe investeringen in de tweede helft van 2020 weer licht toenemen, waardoor er over heel 2020 een daling van 30 tot 40 procent zal zijn. Het benadrukt wel dat veel afhangt van de duur en de omvang van de pandemie en het antwoord van de overheden daarop.