Frans Ardian investeert in Belgisch consultancybedrijf

Het Franse Ardian, met hoofdzetel op de Place Vendôme, investeert in het Belgische bedrijf Nova Reperta.

Na tien jaar in de luwte denkt het consultancybedrijf Nova Reperta aan expansie. Een investering van het Franse Ardian, een van de grootste private-equityspelers in Europa, moet daarbij helpen.

'We hebben tien jaar wat onder de radar geopereerd', zegt Filip Leflot, een van de zes partners van het Brusselse consultancybedrijf Nova Reperta. Het 50-koppige bedrijf, dat in 2011 werd opgericht, helpt ondernemingen te streven naar klantgerichtheid, efficiëntie en digitale versnelling. Met een investering van Ardian, een van de grootste private-equityspelers in Europa, wil Nova Reperta uit de schaduw treden.

'Wij zijn niet de consultants die het kantoor van de CEO binnenwandelen om te vertellen hoe het moet', zegt Leflot. 'We zoeken samen met het management naar diagnoses en oplossingen.'

'De focus van de investeringen zal op digitale transformatie, data services en het ontwikkelen van nieuwe en unieke diensten liggen', zegt Filip Leflot van Nova Reperta.

Nova Reperta werkt voor bekende bedrijven zoals SD Worx, Toyota Motor Europe, Le Pain Quotidien, Carglass, Dela, Raet (nu deel van Visma) en Lecot. Het bedrijf haalde in 2020 een omzet van ongeveer 15 miljoen euro. Het wil uitbreiden in België en Nederland, verdere stappen zetten in andere Europese landen en volop inzetten op digitale mogelijkheden.

Hidden champion

Een investering van de Franse private-equitygroep Ardian, een van de grootse in Europa, moet helpen met die expansie. Hoeveel Ardian precies investeert, is niet duidelijk.

Met de steun, het netwerk en de expertise van Ardian wil Nova Reperta zijn dienstenportfolio en organische groei sneller ontwikkelen. Ook strategische overnames in Europa staan op het programma. 'De focus van de investeringen zal liggen op digitale transformaties, data services en het ontwikkelen van nieuwe en unieke diensten', zegt Leflot.