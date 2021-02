Franse miljardair Arnault trekt met lege doos naar beurs van Amsterdam

Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, participeert in de spac Pegasus Europe.

Jean-Pierre Mustier, die vier jaar CEO was van UniCredit, richt een blancochequebedrijf of spac op. De Franse zakenbank Tikehau en Financière Agache (van Bernard Arnault) treden op als sponsor.

Ze zoeken een doelwit in de sector van de financiële diensten. Om zo'n deal te financieren gaan ze hun spac (special purpose acquisition vehicle) - Pegasus Europe - naar de Amsterdamse beurs brengen. Ze hopen op die manier enkele honderden miljoenen euro's te verzamelen. De oprichters zijn van plan zo'n 10 procent van het bedrag op tafel te leggen.

Mustier verliet UniCredit in november na een conflict met de raad van bestuur over de strategie. Het gebeurt wel meer dat topbankiers die op een zijspoor belanden aan een comeback werken via een spac. Zo werkt Tidjane Thiam (ex-CEO Credit Suisse) aan een spac van 250 miljoen dollar.

Sterk opzetten

Met Bernard Arnault heeft Pegasus Europe een grote naam achter zich. Hij is gekend van het luxeconcern LVMH en is de rijkste Fransman. Zijn vermogen wordt geschat op 114 miljard dollar.

Lege beursfondsen, spacs dus, die bedoeld zijn om te investeren in bestaande bedrijven, kwamen vorig jaar sterk opzetten. Toen ging er ruim 100 miljard dollar in om, vooral in de Verenigde Staten.