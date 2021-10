Franse zakenman Bernard Tapie overleden

Tapie verdiende zijn sporen als zakenman, politicus en in het voetbal als voorzitter van Olympique de Marseille. Bij die laatste ploeg was hij de sterke man tussen 1986 en 1994 en won hij, met de Belg Raymond Goethals op de trainersbank, in 1993 de Champions League. Tapie diende in 1992 onder de socialistische president François Mitterand als minister voor stedelijk beleid.