GBL haalt half miljard gratis geld op

0,125 procent is nog altijd royaal vergeleken met het huidig rendement op tienjarig Belgisch staatspapier: minus 0,3 procent. En dus was de vraag 3,5 keer groter dan het aanbod. 'Het succes van deze plaatsing weerspiegelt het vertrouwen van de markt', luidt het..

Met de centen vult GBL de oorlogskas weer aan. In december verwierf GBL de meerderheid in de Duitse fietsenproducent Canyon Bicycles . Volgens geruchten zou het bedrijf daarbij op zo'n 800 miljoen euro, inclusief schulden, gewaardeerd zijn.

Voor GBL was 2020 een intens jaar met - naast de deal met Canyon - nog twee andere grote investeringen. De holding injecteerde 400 miljoen extra in het Zwitserse inspectiebedrijf SGS en verstevigde haar positie in het Noorse Mowi, de grootste zalmproducent.

Investeringen als Canyon zijn belangrijk voor de beleggersperceptie. Nu is met investeringen in SGS, LafargeHolcim, Adidas en Pernod-Ricard ruim vier vijfde van de portefeuille van GBL beursgenoteerd en dus 'repliceerbaar'. Dit in contrast met Sofina, waar meer dan vier vijfde van de portefeuille private equity is en dus niet te kopiëren door beleggers.