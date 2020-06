'Geen blanco cheques om schuldgevoel af te kopen'

'Als we iets willen doen met ons collectief schuldgevoel, moeten we dat doen op een manier die zinvol is', zegt Philippe Croonenberghs, voorzitter van Texaf. Dat bedrijf is al lang actief in Congo.

'Gewoon geld geven zou een kapitale fout zijn', zegt Croonenberghs. Texaf heeft een lange aanwezigheid in Congo, eerst als katoen- en textielgroep, nu nog vooral als vastgoedontwikkelaar. 'We mogen op geen enkele manier blanco cheques gaan uitschrijven.'

De spijtbetuiging van koning Filip aan de Congolese bevolking kan op instemming rekenen bij het Belgische bedrijfsleven. 'Het mag dan wel allemaal een poos geleden zijn, het is logisch dat België zijn verontschuldigen aanbiedt', zegt François Van Hoydonck, CEO van Sipef. Dat plantagebedrijf is al 20 jaar niet meer actief in Congo.

'Ik heb er geen weet van dat Sipef als bedrijf Congolezen heeft benadeeld of slecht behandeld' , zegt hij. 'Maar een collectieve spijtbetuiging is zeker op zijn plaats.'

Of de morele verantwoordelijkheid moet leiden tot een financiële vergoeding, vindt Van Hoydonck een moeilijke kwestie. 'Wie ga je vergoeden? Het land? Dat is zeer abstract. Mensen die niet betrokken waren bij wat er toen is gebeurd?'

België kan wel op een andere manier zijn schuld aflossen. 'Belgische bedrijven kunnen een actieve rol spelen in de economische ontwikkeling van Congo. Congolezen een goede en stabiele job geven is op lange termijn efficiënter dan een schadevergoeding.'

Hij zit daarmee op dezelfde lijn als Croonenberghs. 'Waarom overwegen we niet om Belgische jongeren op meer systematische wijze vrijwilligerswerk in Congo te laten doen? Of om gerichte bedrijfsinvesteringen en uitwisselingen mogelijk te maken? '

Economisch belang

Voor de onafhankelijkheid van het land floreerde een aantal Belgische bedrijven dankzij hun activiteiten in Congo. Hoeveel winst ons land uit zijn voormalige kolonie heeft gehaald, is moeilijk te berekenen en is onderwerp van debat. De Congolese historicus Pilipili Kagabo poneerde in 1990 dat België voor 500 miljard frank (12,2 miljard euro) uit Congo had geroofd en dat bedrag moest terugbetalen om weer tot een normale relatie met het land te kunnen komen.

Vandaag is Congo voor België economisch nauwelijks nog van belang. Slechts een handvol bedrijven heeft er een vestiging. Het land is pas onze 69ste afzetmarkt en de uitvoer van 350 miljoen euro per jaar vertegenwoordigt minder dan 0,1 procent van de Belgische omzet. Het belangrijkste exportproduct zijn chemicaliën en vaccins.