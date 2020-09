Paul Gheysens koopt kasteel vlak bij Bosuilstadion

Paul Gheysens is de nieuwe eigenaar van het kasteel Ertbrugge. Dat ligt op een boogscheut van het stadion van de voetbalclub Antwerp, waar hij voorzitter is.

'Het was een unieke opportuniteit', zegt Paul Gheysens aan de kranten van Mediahuis. 'Ik zocht al lang iets moois in de buurt van het ­stadion. Dit kasteel heeft alles.'

Het kasteel, inclusief een bijgebouw en een bosdomein van 11 hectare, stond sinds vorig jaar te koop. Het veilinghuis Sotheby's mocht op zoek naar een nieuwe eigenaar. De vraagprijs: net geen 5 miljoen euro. Hoeveel Gheysens op tafel legt, is niet duidelijk.

Schermvullende weergave Kasteel Ertbrugge in Wijnegem

'Het is een juweeltje dat alleen wat opfrissingen nodig had', zegt Gheysens over zijn nieuwste trofee. 'Het was goed gerenoveerd en onderhouden. Met minimale inspanningen hebben we het nog mooier kunnen maken.'

Gheysens is niet van plan in het kasteel te wonen of om het te gebruiken als overnachtingsplek na een avondje voetbal op de Bosuil. 'Daar heb ik geen kasteel voor nodig. Daarvoor bestaan chauffeurs en hotels.' Het kasteel krijgt geen woonfunctie. Het was trouwens al omgebouwd tot 2.500 vierkante meter kantoorruimte.

Gheysens ziet het vastgoedproject niet als een manier om er later met een verkoop meer geld uit te slaan. 'Dit kasteel verkoop ik niet. Absoluut niet. Dit past in mijn voornemen om me in Deurne en de brede regio te verankeren.'

Gheysens is de sterke man bij Ghelamco, bekend van het voetbalstadion Ghelamco Arena in Gent. In Polen is de groep een van de belangrijkste vastgoedontwikkelaars. In 2017 raakte bekend dat Gheysens ook de geldschieter is van de voetbalclub Antwerp. In de mediasector is hij actief via een investering in GMGroup, dat merken als Newsmonkey en Business AM in portefeuille heeft.