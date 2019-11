Gimv beschikt over oorlogskas van 426 miljoen

Over de eerste jaarhelft tot 30 september realiseerde Gimv 51,4 miljoen euro of 2,02 euro per aandeel nettowinst. Dat is iets minder dan het dividend van bruto 2,50 euro per aandeel dat in juli naar de aandeelhouders vloeide. Het gevolg is dat het eigen vermogen licht is afgenomen, van 52 naar 51,4 euro per aandeel.