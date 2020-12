Gimv verkoopt zijn belangrijkste participatie

Gimv verkoopt zijn meerderheidsbelang in Itho Daalderop-Climate for Life, marktleider in oplossingen voor energieneutraal wonen in de Benelux.

De nieuwe eigenaar is het Nederlandse investeringsfonds Parcom. Voor Gimv was het bedrijf de belangrijkste participatie in portefeuille. De verkoop levert een meerwaarde op van 20 miljoen euro.

Itho Daalderop-Climate for Life is ontstaan na de fusie van producent Itho Daalderop en dienstverlener Klimaatgarant.

Itho Daalderop heeft onder meer verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en thermostaatoplossingen in huis. Klimaatgarant ontwikkelt energieneutrale woningprojecten voor gemeenten en projectontwikkelaars.