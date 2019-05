Gimv zet cashberg aan het werk

Voor het eerst in vijf jaar investeert de private-equityspeler meer dan ze verkoopt.

De investeringsmaatschappij Gimv krikte over het boekjaar tot 31 maart de nettowinst licht op tot 112 miljoen euro of 4,41 euro per aandeel. Het eigen vermogen steeg ook licht, tot 1,32 miljard euro of 52 euro per aandeel. Met andere woorden: bij de huidige beurskoers, 53,40 euro woensdagavond, noteert het aandeel tegen een kleine premie op de boekwaarde.

De investeringsmaatschappij boekte een meerwaarde van 155 miljoen op de portefeuille, een rendement van 16 procent. 101 miljoen zijn gerealiseerde meerwaarden via verkopen of dividenden, 54 miljoen papieren meerwaarden op de portefeuille.

Cashberg afgetopt

'Het voorbije boekjaar was voor Gimv opnieuw een jaar met sterke resultaten', klinkt het bij gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere in het begeleidende persbericht. 'De private equity portefeuille groeide tot het hoogste bedrag in de geschiedenis en er was een sterke toename van de omzet en winstgevendheid van haar bedrijven.'

Opvallend: Gimv slaagde erin om de berg cash serieus af te toppen over het voorbije boekjaar. Die beloopt nu nog 277 miljoen euro (of 10,9 euro per aandeel), tegenover 381 miljoen op 31 maart 2018. Dat komt omdat voor het eerst in vijf jaar de investeringsmaatschappij per saldo meer (222 miljoen) investeerde dan desinvesteerde (196 miljoen).

Gimv investeerde vorig jaar onder meer in Ellis Gourmet Burger, Medi-Markt en Camel-IDS.