Godfather van het snowboarden is overleden...

De man is op 65-jarige leeftijd overleden aan kanker. 'Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van snowboarden tot een wereldsport', zo eert het bedrijf Burton Snowboards zijn oprichter.

Carpenter richtte in 1977 in Vermont het bedrijf op. Dat ging allerminst van een leien dakje. Het idee om niet op ski's maar op een plank van een berg te glijden, werd niet meteen op enthousiasme onthaald. In het eerste jaar verkocht hij amper 300 snowboards. In sommige wintersportgebieden was de nieuwe sport destijds zelfs verboden wegens te gevaarlijk.