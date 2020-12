Gokondernemer en eventorganisator nemen hippodroom van Oostende over van familie Desimpel

De Antwerpse weddenschapsondernemer Joeri Impens en de Gentse eventorganisator Olivier Orlans kopen de Wellington Hippodroom in Oostende gedeeltelijk over van de familie Desimpel, de erfgenamen van de gelijknamige in 2002 overleden baksteenondernemer.

‘Ik ben heel blij dat we de hippodroom naar een hoger niveau hebben kunnen tillen. Maar nu willen we de fakkel doorgeven aan een partij die meer kaas heeft gegeten van de uitbating van deze historische site.’ Christophe Desimpel, een van de vier kinderen van de baksteenondernemer wijlen Aimé Desimpel, is tevreden met de deal die hij zonet heeft gesloten met Olivier Orlans en Joeri Impens. Beide ondernemers nemen via het evenementenbedrijf Eventor een belang van 51 procent in de Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO), die de Wellington Hippodroom uitbaat en deels bezit. De familie Desimpel behoudt 33 procent, maar sluit niet uit dat die op termijn ook verkocht wordt. Ze was al sinds vorig jaar op zoek naar een koper.

‘We hadden in februari al een mondeling akkoord met de familie Desimpel, met wie we al negen jaar samenwerken voor de evenementen op en rond de hippodroom’, zegt Orlans (40), zoon van KV Oostende-directeur Patrick Orlans (65). ‘Tot corona losbrak. Om een overname financieel haalbaar te maken zochten we nog een tweede partij. Impens was al langer klant en sponsor van evenementen op de hippodroom en via zijn weddenschapsbedrijf Bingoal heeft hij kennis van en ervaring in paardenrennen.’

Grote publiek

Bingoal zit achter de weddenschappen op een resem sporten en op de paardenrennen op de vijf hippodromen die ons land nog telt. Achter het merk zitten de bookmakerbedrijven PMU en WFA van de familie, het eerste voor de offline weddenschappen in krantenwinkels en gokkantoren, het tweede voor de online activiteiten. De groep draaide in 2019 een omzet van 250 miljoen euro. Samen met het Britse Ladbrooks en het kleinere Euro Tiercé is ze de enige aanbieder van paardenweddenschappen in ons land. Impens ziet in de participatie een manier om ‘de aandacht voor en voeling met paardenrennen bij het grote publiek te vergroten'.

De gezamenlijke overname gebeurt middels een tweede aandeelhoudersverschuiving via Eventor. Dat evenementenbedrijf, in 2005 opgericht door Orlans, zijn echtgenote Kim Van Vaerenbergh en zijn vader Patrick, draaide vorig jaar 2 miljoen euro omzet en wordt nu voor de helft verkocht aan Impens. De overname van de 51 procent in KRO wordt niet gefinancierd door een kapitaalverhoging, maar door een lening vanuit de privévermogens van de beide familiale aandeelhouders aan Eventor. Die kan op een later tijdstip omgezet worden in kapitaal. Hoeveel ze voor de 51 procent in KRO neertellen, wil geen van de partijen kwijt.

De Wellington-renbaan wordt tot een van de beste honderd ter wereld gerekend. Ooit hopen we de koning opnieuw in de koninklijke loge te mogen verwelkomen. Olivier Orlans CEO Eventor

Redding

De familie Desimpel, die in de jaren 90 fortuin maakte met uitbouw van een van de grootste gevelsteenbakkers van Europa, speelde de voorbije twee decennia een sleutelrol in de redding en de herontwikkeling van de site van de Oostendse hippodroom uit 1883.

De West-Vlaamse ondernemer-politicus Aimé Desimpel overleed plots in 2002. Het grootste deel van zijn zakenimperium is verdeeld over Christophe, Ann-Sophie, Patricia en Xavier Desimpel, zijn vier kinderen. De participatie in KRO was een van de weinige resterende activa die nog (grotendeels) gemeenschappelijk waren. Desimpel sluit niet uit dat ook de overige 33 procent nog worden verkocht aan Eventor. De familie bezit via de vennootschap KRO Invest nog wel een stuk vastgoed, dat van de hippodroom werd afgesplitst. De Wellington Golf Club wordt uitgebaat door Xavier Desimpel, de broer van Christophe.

Naast Eventor (51%) en de familie Desimpel (33%) blijkt ook de adellijke familie Ullens de Schooten, ooit een mede-eigenaar van Tiense Suiker, een belangrijke aandeelhouder in KRO (8%), die de voorbije jaren ook systematisch meeging in kapitaalverhogingen. De overige 8 procent is in handen van individuele aandeelhouders uit het vroege bestaan van de hippodroom, waarin een aandeel gratis toegang gaf tot de paardenrennen. ‘Sommigen van hen zijn zelfs fervente verzamelaars van de eeuwenoude aandelen’, zegt Orlans.

KRO is op zijn beurt de volle eigenaar van de exploitatierechten van de Wellington Hippodroom en voor ongeveer de helft van de gronden en de gebouwen. De andere helft zit bij de Koninklijke Schenking, het vastgoedvehikel waarin de voormalige eigendommen van de koninklijke familie zijn ondergebracht.

Patrick Orlans, die geen aandeelhouder wordt van KRO, volgt Christophe Desimpel op als voorzitter van de raad van bestuur. ‘Het adresboekje van mijn vader is goud waard’, zegt Olivier Orlans, die verwijst naar de functies van zijn vader als directeur van de voetbalclubs Aalst, Club Brugge, Lokeren en nu KV Oostende en naar zijn uitgebreide netwerk. ‘Bovendien is hij voor mijn vrouw en mij een steun en toeverlaat. Het is fijn om hem in dit bedrijf naast ons te hebben.’

Koning

Naast Oostende Koerse, de negen paardenrennen elke maandag van de zomervakantie, organiseerde Eventor elk jaar nog een dertigtal nevenevenementen. ‘Dat was tot de coronacrisis uitbrak een groot succes’, zegt Christophe Desimpel. ‘Maar de tribune staat 330 dagen per jaar leeg. Daar is nog veel meer mogelijk.’

We weten dat we een risico nemen zo pal in de coronacrisis’, zegt Orlans. ‘Maar we hebben een vijfjarenplan, waarin we pas in het derde jaar (2023) op kruissnelheid moeten zitten. Olivier Orlans

Voor volgend jaar staan al het WK veldrijden en het EK voetbal op groot scherm gepland. ‘We weten dat we een risico nemen zo pal in de coronacrisis’, zegt Orlans. ‘Maar we hebben een vijfjarenplan, waarin we pas in het derde jaar (2023) op kruissnelheid moeten zitten: het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal bezoekers aan Oostende Koerse, vorig jaar gemiddeld 5.000 per maandag, kan nog omhoog. We zien nog veel mogelijkheden in openluchtcinema, kick-offs, teambuildings, beurzen en concerten.’