Golf van ontslagen zwelt aan

De economische impact van de coronacrisis in België wordt dag na dag duidelijker. In twee dagen kondigden bedrijven aan dat ze samen bijna 1.000 jobs gaan schrappen.

Donderdag kondigde het Britse cateringbedrijf Compass aan 550 of een op drie jobs in België te schrappen. Het is de grootste herstructurering ‘postcorona’ sinds die van Brussels Airlines midden mei.

Compass bereidt maaltijden voor scholen, evenementen, bedrijven en sportwedstrijden. Het bedrijf is midscheeps getroffen door de coronacrisis. De Belgische topman Bart Matthijs hoopt niet op snelle beterschap en ziet een structureel effect. ‘Afstandsonderwijs, telewerk en de anderhalvemetermaatschappij hebben een blijvende impact op onze activiteiten.’ In het najaar van 2021 verwacht hij nog maar aan 75 procent van de precrisisomzet te zitten.



Woensdag waren de Volkswagen-importeur D’Ieteren Auto en het Limburgse VCST, dat tandwielen voor de autosector maakt, aan de beurt met respectievelijk 211 en 171 jobs die verdwijnen.

Dit is nog maar het begin. De meeste ontslagen - in winkels, horeca en kmo’s - halen de krant niet. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

Die bijna 1.000 geschrapte banen in twee dagen zijn maar het topje van de ijsberg. Als één schakel in de economische ketting hapert, volgen andere schakels. ‘Dit is nog maar het begin’, zegt Bart Van Craeynest, de hoofeconoom van de werkgeversorganisatie Voka. ‘En de meeste ontslagen - in winkels, horeca en kmo’s - halen de krant zelfs niet.’



Uit een enquête van de Nationale Bank bleek onlangs nog dat 180.000 werknemers op korte termijn moeten vrezen voor hun job, breed gespreid van de evenementensector tot het toerisme en de maakindustrie. Dat cijfer staat nog los van de 70.000 zelfstandigen die rekening houden met een faillissement.

Veel bedrijven hielden zich de voorbije maanden overeind dankzij de tijdelijke werkloosheid en andere overbruggingsmaatregelen. ‘Nu ze opnieuw opstarten, gebeurt dat niet op volle toeren. Het herstel is traag en dan komen de problemen naar boven. Ze kunnen overmacht niet blijven inroepen en snoeien in het personeelsbestand’, zegt arbeidseconoom Stijn Baert.



De crisis heeft de mismatch op de arbeidsmarkt extra in de verf gezet. Stijn Baert Arbeidseconoom

‘Het is duidelijk dat bedrijven deze crisis niet doorkomen met tijdelijke maatregelen’, zegt Van Craeynest. ‘Bij veel van onze leden is het besef doorgedrongen dat de business zelfs volgend jaar nog niet op een normaal peil zal zijn.’ Hij voorspelt dit jaar een economische krimp van 11 procent in België, om slechts met 4,5 procent te herstellen in 2021.