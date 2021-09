Groot Nederlands pensioenfonds stapt uit olie- en gasindustrie

Het Nederlandse pensioenfonds PME, met een belegd vermogen van 62 miljard euro, heeft alle beleggingen in de fossiele olie- en gasindustrie van de hand gedaan.

De druk op bedrijven actief in fossiele energie neemt langs alle kanten toe. Aandeelhouders roeren zich. Klimaatactivisten veroverden eerder dit jaar zitjes in het bestuur van ExxonMobil. Banken en grote investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars hebben minder appetijt om te investeren bedrijven die een klimaatneutrale industrie in de weg staan.

In Nederland heeft nu het eerste grote pensioenfonds de stap gezet om fossiele energie volledig uit zijn portefuille te bannen. De voorbije maanden gingen alle beleggingen in die industrie de deur uit, goed voor een bedrag van meer dan een miljard euro.

PME beheert de pensioenen van 630.000 werknemers, heeft een belegd vermogen van 62 miljard euro en beheert onder meer de pensioencenten van de beursgenoteerde techbedrijven ASML en NPX die bij PME zelf aandrongen om stappen in de goede richting te zetten.

De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.

‘De roep om aanpak van klimaatverandering is evident’, zegt Eric Uijen, voorzitter van PME. ‘Alles wijst dezelfde kant op, wereldwijd moet en gaat de CO2-uitstoot de komende tien jaar drastisch naar beneden. De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.’

In een mededeling verwijst PME onder meer naar ‘de duidelijk taal van IPCC die niet kan worden genegeerd’. Het IPCC publiceerde onlangs een nieuw klimaatrapport met de boodschap: ‘Code rood voor de mensheid.’

Shell-zaak

Uijen maakt ook duidelijk dat steeds meer landen en bedrijven ambitieuze doelen stellen op klimaatgebied en dat PME daarbij niet kan achterblijven. ‘En rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn’, klinkt het. Milieugroeperingen haalden dit jaar een grote trofee binnen toen een rechter Shell oplegde om d CO2-uitstoot tegen 2030 sneller te verlagen dan voorzien in de plannen van het bedrijf.