Grootste filantroop van België moet geldkraan dichtdraaien

Het Fonds Baillet Latour zag als grootste private mecenas van België de inkomsten fors opdrogen. Zijn belegging in AB Inbev-aandelen levert nog amper dividenden op. De premie voor olympische medaillewinnaars sneuvelt daardoor, maar de restauratie van het Lam Gods wordt wel gefinancierd.

Het prestigieuze Fonds Baillet Latour, een van de grootste spelers op het vlak van filantropie in België, werd in 1974 opgericht door Alfred de Baillet Latour. Hij was een zoon van burggravin Antoinette de Spoelberch en bestuurder van brouwerij Artois, die later opging in AB Inbev. De bieraandelen die deze adellijke telg in het fonds inbracht - vandaag goed voor 5,5 miljoen stuks - leverden de jongste jaren echter amper geld op omdat AB Inbev flink moest snoeien in zijn dividend om de schulden af te bouwen.

‘Tot voor enkele jaren konden we ons jaarlijkse budgetten veroorloven tussen 15 en 22 miljoen euro. Veel meer dan ooit tevoren. Het was een uitzonderlijke periode’, zegt Thomas Leysen, die vorig jaar voorzitter werd van het Fonds Baillet Latour in opvolging van ex-KBC-topman Jan Huyghebaert. ‘Maar doordat we de voorbije drie jaar minder dividenden kregen, moeten we die uitgaven bijstellen. Vorig jaar is het budget teruggeschroefd tot 9,5 miljoen euro en dit jaar zullen we nog maximaal 4 miljoen euro uitgeven. De terugval heeft ons verplicht scherpe keuzes te maken en duidelijker te focussen.’

Het fonds beschikt over een eigen vermogen van 83 miljoen euro. Maar het niveau waarnaar die reserves zijn terug- gezakt, doet denken aan de financiële crisis van 2008, toen het fonds 30 miljoen euro op zijn aandelenportefeuille moest afboeken. Schulden maken lijkt geen optie. Geld vrijmaken door een stukje van de AB Inbev-portefeuille te verkopen evenmin. ‘Dat was niet de wens van de stichter, en we respecteren dat.’

Dus worden de uitgaven doorgelicht. Een van de belangrijkste internationale prijzen voor wetenschappelijk onderzoek in België, de Baillet Latour Health Prize ter waarde van 250.000 euro, wordt stopgezet. In 2016 ging de bekroning naar de Amerikaan Charles Rice voor zijn onderzoek naar hepatitis C. ‘Vier jaar later kreeg hij de Nobelprijs’, zegt Benoit Loore, de directeur van het Fonds.

De prijs, die in 1979 voor het eerst werd toegekend, ging vooral naar wetenschappers die al wat bewezen hadden en niet meer zo veel moeite moesten doen om aan fondsen te geraken. In de plaats komt nu de Baillet Latour Biomedical Award, die jaarlijks voor vijf jaar 1 miljoen euro op tafel legt om de loopbaan van jonge, veel- belovende biowetenschappers in België te ondersteunen. ‘Ik denk dat we daarmee meer het verschil zullen maken’, zegt Leysen.

‘Incontournable’

Het fonds blijft wel heel actief als de belangrijkste privésponsor van de restauratie van het Lam Gods-retabel van de gebroeders Van Eyck. Dat project werd in 2012 opgestart en zou nog ongeveer 4,5 jaar duren. ‘We hebben de eerste en de tweede fase mee gefinancierd. Nu loopt een procedure om het restauratieteam voor de derde fase aan te stellen. We zijn bereid die fase mee te financieren’, zegt Leysen. Het gaat om 400.000 euro. De resterende 1,6 miljoen komt van de Vlaamse overheid.

Ook andere lopende engagementen op het vlak van cultuur en erfgoed worden gehonoreerd. Die gaan van de digitalisering van het Koninklijk Belgisch Film- archief, pedagogische projecten in de Dossinkazerne in Mechelen, een muzikaal expertisecentrum in het Orpheus Instituut in Gent tot de installatie van een leerstoel hedendaagse islam aan de UGent en de UC Louvain.

Maar er komen geen nieuwe projecten in het bredere culturele veld bij. ‘De keuze is om strikt voor de restauratie van erfgoed te gaan’, zegt Leysen. ‘Dat is een terrein waarop het Fonds altijd een belangrijke actor is geweest. Naast de overheid en de Koning Boudewijnstichting zijn we de enige die restauraties van erfgoed op grote schaal kan ondersteunen. We zijn zowat incontournable geworden op dat vlak, en die positie willen we bewaren.’

Ook in het onderwijs komen er geen nieuwe leerstoelen bij. ‘We willen onze beperkte middelen alleen nog inzetten voor projecten die met de integratie van kans- arme jongeren te maken hebben’, zegt Leysen.

In de sport wordt dezelfde lijn doorgetrokken. De premies voor olympiërs en paralympiërs - van 1.250 tot 50.000 euro - verdwijnen. ‘Bij de Olympische Spelen in Tokio hebben we voor de laatste keer premies uitbetaald aan atleten die een medaille wonnen’, zegt directeur Loore. ‘Dat was een beloning voor uitzonderlijke topprestaties. We denken dat we meer impact op de samenleving hebben als we ons budget richten op initiatieven en projecten die jongeren toelaten zich via sport beter in de maatschappij te integreren.’

Dat het Fonds Baillet Latour zich definitief terugtrekt uit de olympische medailles is opmerkelijk, omdat Henry de Baillet Latour, de oom van de oprichter Alfred, een belangrijke rol speelde in de organisatie van de Olympische Spelen in Antwerpen in 1920. Hij volgde in 1925 Pierre de Coubertin op als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité en bleef dat tot aan zijn dood in 1942.

Boom van het Jaar

Leefmilieu is een ander domein waar het fonds de voorbije jaren heeft ingezet op rurale projecten, zoals de verkiezing van de Boom van het Jaar. ‘We zullen nog duidelijker focussen op landelijke duurzaamheid’, zegt Loore. ‘Hier werken we vooral samen met de UC Louvain. In het kader van de leerstoel Agricultures Nouvelles doen we een oproep bij boeren in Wallonië om een innovatief project voor duurzame landbouw in te dienen. De laureaat krijgt gespreid over vier jaar 100.000 euro om dat wetenschappelijk project uit te voeren.’

Om dat project mogelijk te maken kreeg het fonds extra financiële ondersteuning van een aantal private donors, onder wie leden van de AB Inbev-families die niet rechtstreeks tot de familietak de Spoelberch behoren. Dat lijkt perspectieven te openen.

‘Het is de eerste keer dat het Fonds zijn reikwijdte uitbreidt naar de bredere fami- liale aandeelhouders van AB Inbev’, zegt Leysen. ‘Veel van hen hebben hun eigen stichtingen waarmee ze maatschappelijke projecten ondersteunen. We sluiten meer samenwerking met andere fondsen of private donors niet uit. Als we hen kunnen helpen hun filantropisch engagement in bepaalde domeinen te versterken, dan doen we dat graag.’