Met de steun van een Zwitserse klimaatconsultant wil de Oost-Vlaamse onderneemster Sarah Parent haar start-up Go Forest zien evolueren tot één van de grootste ecologische bedrijven van ons land. 'Het is belangrijker om veel ondernemers in de goede richting te duwen, dan in één klap een paar bedrijven klimaatneutraal te maken.'