Grote bedrijven keren wapenlobby de rug toe

Luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines zeggen hun samenwerking met de Amerikaanse wapenlobby NRA op in de nasleep van de zware moordpartij in een school in Florida. Ook andere bedrijven reageren.

Delta Airlines stopt met het aanbieden van voordeeltarieven voor leden van de NRA, de Amerikaanse vereniging van wapenbezitters en de machtigste politieke lobbygroepering. 'We verzoeken dat de NRA onze informatie van hun website verwijdert', zei Delta in een tweet.

Ook United Airlines biedt NRA-leden niet langer deals aan, onder meer om naar de jaarlijkse hoofdmeeting van de organisatie te vliegen.

De twee luchtvaartmaatschappijen voegden zich zaterdag bij een lijst andere grote bedrijven die in de nasleep van de zware schietpartij in een middelbare school in Florida, waarbij vorige week 17 doden vielen, de wapenlobby de rug toekeren.

Die zware moordaanslag brengt in de VS meer dan bij dergelijke schietpartijen doorgaans het geval is opnieuw een nationaal debat over wapenwetgeving op gang. Op sociale media gaat onder meer de hashtag #BoycottNRA rond, en daaraan geven sommige bedrijven gehoor.

Symantec, maker van antivirussoftware, wil ook niet meer samenwerken met de NRA, net als verzekeringsreus Metlife. Ook een groep autoverhuurbedrijven, waaronder Hertz en Enterprise, stoppen met het aanbieden van kortingen voor leden van de NRA.