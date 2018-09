Hammenaar leert Chinezen vliegen

Duizenden Chinese kandidaat-piloten krijgen binnenkort vliegles in Belgische vliegtuigsimulatoren. Die worden gemaakt bij Euramec in Hamme, dat dankzij een groot Chinees order plots ‘vleugels krijgt’.

In het voormalige atelier van het printplatenbedrijf Euramec van zijn vader zaliger toont CEO Bert Buyle ons een witte vluchtsimulator bestemd voor de Civil Aviation Flight University of China, de grootste vliegschool van China. Met 16.000 studenten ook de grootste van de wereld.

De Chinese simulator - een replica van een cockpit van een klein eenmotorig Diamond DA42 toestel - is de enige in de ruimte met een ‘canopy’, een plastic luifel die de cockpit volledig afsluit. ‘Dat was een eis van de Chinezen. Ze willen de beleving zo echt mogelijk’, zegt Buyle.

Nu is het bij het bedrijf uit Hamme alle hens aan dek om de Chinese bestelling van zes simulatoren nog voor eind dit jaar af te werken. ‘Ze willen nog aanpassingen aan de modellen die we leverden voor de Europese scholen’, zegt Buyle.

Euramec Euramec Gestart als producent van printplaten. Maakt sinds 2015 vluchtsimulatoren. Omzet: 1 miljoen euro. Is winstgevend. Aandeelhouders: oprichter Bert Buyle (75%) en Pieter-Jan Goossens. Personeel: dertien werknemers. CEO Bert Buyle is ook directeur van de Italiaanse producent van reinigingsmiddelen voor de luchtvaart Tramos en Europees verkoopdirecteur van het Hongkongse printplatenbedrijf Hoiho, dat de activiteiten van zijn vader overnam.

Euramec kreeg een optie voor nog eens vijf simulatoren. Buyle: ‘Als alles naar wens verloopt - een Chinees volgt in Hamme het hele proces op - komen er de komende twee jaar nog bestellingen aan.’ Ook andere Chinese vliegscholen kijken met belangstelling welk product Euramec zal afleveren. ‘Als die volgen, zitten we safe voor de rest van ons leven’, glimlacht Buyle.

De 51-jarige Hammenaar is van kindsaf gepassioneerd door vliegtuigen. In zijn bureau prijken twee glazen kasten met luchtvaartparafernalia en vliegtuigonderdelen uit de Tweede Wereldoorlog. Op de benedenverdieping staat een gigantische collectie miniatuurvliegtuigen. Buyle is aan zijn vliegtuigbrevet begonnen. ‘Eind dit jaar hoop ik klaar te zijn. Onze simulator heeft me daarbij enorm geholpen.’

De volgende twintig jaar zijn er wereldwijd 700.000 piloten te kort. De opleiding is gewoon te duur. Bert Buyle CEO Euramec

Buyles opstap naar de luchtvaartsector was niet vanzelfsprekend. Zijn vader was een pionier die prototypes van printplaten ontwikkelde. Verkeerde partners, twee fabrieksbranden en de moordende concurrentie van Aziatische spelers leidden tot problemen. In 1994 trok zoon Bert naar Singapore om er een filiaal op te richten, samenwerking te zoeken en dichter bij de klanten te zitten. Buyle: ‘Ik moest overleven en deed nog allerlei andere dingen, onder andere een job voor Banksys.’

Op de Singaporese luchtvaartbeurs kwam Buyle in contact met iemand van het Belgische Techspace Aero, dat een vertegenwoordiger zocht voor onderhoudscontracten van F-16-motoren. Dat leverde Buyle veel contacten op in de luchtvaartsector. Even later ontmoette hij een simulatorenproducent en begon hij met het leveren van componenten, zoals printplaten.

‘We maakten fouten’

Op een bepaald moment besliste Buyle zelf vliegsimulatoren te bouwen voor een- en tweemotorige vliegtuigen. Hij kwam met vrouw en kinderen terug naar Hamme en begon in 2010 met de ontwikkeling. ‘Van het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) kregen we 160.000 euro. Maar we maakten fouten, verloren heel veel tijd en geld.’

Buyle ging in zee met een nieuwe partner - Pieter Jan Goossens - een technische man die een belang van 25 procent nam. In 2015 leverden ze de eerste vliegsimulator aan de Antwerpse vliegschool Skywings.’

Buyle breidde het logo van zijn bedrijf uit met Fly Right - een term waarmee RAF-piloten elkaar in WOII ‘good luck’ toewensten - en zocht onderaannemers die onderdelen leverden.

Hij koos bewust voor simulatoren voor kleine vliegtuigen: Cessna’s, Pipers, Diamonds. Enkel met schermen. Niet met beweging, zoals de grote simulatoren. Die markt wordt gedomineerd door het Canadese CAE. Grote simulatoren kosten al gauw 10 miljoen euro. Te veel voor vliegscholen. Enkel luchtvaartmaatschappijen kunnen zich dat permitteren. ‘Perceptie is 90 procent visueel, 10 procent motion. Het visuele is veel belangrijker dan de beweging’, zegt Buyle.

Euramec ontwikkelt de software, integreert en assembleert alle componenten en voert testen uit. Buyle. ‘Nu doen we nog 30 procent zelf. We willen naar minder.’ Wat het verschil is met de concurrentie? ‘Meestal trainen kandidaat-piloten in cockpits die niet echt bestaan. Wij bouwen de cockpits identiek na. We werken met modulaire systemen. Daardoor kunnen we in een half uur de schermen en de middenconsole vervangen naargelang het om een één- of tweemotorig vliegtuig gaat. Zo kunnen we flexibeler en goedkoper werken dan onze concurrenten.’

Buyle wil de opleidingskosten van piloten - nu betalen die gauw 100.000 euro voor een basisopleiding, een uur opleiding kost 250 à 500 euro - dankzij goedkopere simulatoren zo laag mogelijk houden. ‘De volgende twintig jaar zullen er wereldwijd 700.000 piloten te kort zijn. Gewoon omdat de opleiding te veel kost.’

Goedkoper

De tien simulatoren die Euramec aan Europese vliegscholen verkocht, kostten tussen 150.000 en 500.000 euro, afhankelijk van het vliegtuigtype. ‘Daarmee zijn we 30 tot 50 procent goedkoper dan de concurrentie.’

Is hij niet bang voor Chinese namaak? Buyle: ‘We houden er rekening mee. Technologisch hebben ze nog achterstand. We plannen een licentiesysteem. Maar de software zullen ze niet kunnen kopiëren.’ Hij kreeg al een overnamebod van een Chinese bedrijf. ‘We hebben het afgewimpeld.’

Het Chinese order creëert een boemerangeffect. Buyle - die 900.000 euro in zijn project stopte - noemt het ‘de echte start van het bedrijf’. Ook al is het nu al winstgevend. Er kwamen vragen uit diverse Aziatische landen. ‘We schrijven potentiële klanten aan.’

Technische profielen

Buyle zoekt dringend werknemers met technische profielen om de groei - tegen 2023 wil hij van 1 naar 4 miljoen euro omzet - te volgen. ‘Dat wordt niet makkelijk. We focussen op freelancers en schoolverlaters die we moeten opleiden.’

In het verste zaaltje staat een grotere simulator met een 240-gradenscherm. Buyle wil die verhuren aan bedrijven voor teambuilding of een namiddagje fun. ‘We hebben het al getest. Flight simulators spreken enorm aan. Ze zijn heel handig om de stressbestendigheid van personen te testen. Of de relaties tussen baas en ondergeschikte. Net zoals in de luchtvaart.’