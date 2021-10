Havenwereld verliest charismatisch boegbeeld...

In Schilde is het afgelopen weekend Jean-Jacques Westerlund overleden. Hij bouwde het familiebedrijf Westerlund uit tot een wereldspeler in de behandeling van papier, pulp en hout en was de bezielende kracht achter de vzw Watererfgoed Vlaanderen.

Jean-Jacques Westerlund kwam einde jaren 70 aan het hoofd te staan van het bedrijf dat door zijn Zweedse grootvader John Westerlund, een zeekapitein die zich in Antwerpen had gevestigd, in 1904 was opgericht. Het bedrijf was gespecialiseerd in de behandeling van papier, hout en woudproducten.

In 1987 vestigde Westerlund zich als eerste bedrijf op de Antwerpse Linkeroever. Daar bouwde Jean-Jacques Westerlund de grootste overslagterminal voor woudproducten ter wereld. De volgende jaren bouwde Westerlund het gelijknamige familiebedrijf uit tot een van de grootste logistieke groepen in de papiersector, met terminals in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China.

Westerlund was een van de eerste Belgische haventoplui die ging investeren in China. In het toen onbekende Changshu startte hij in 1997 met het lossen, opslaan en afleveren van pulp en boomstammen. Nu is dat een van de grootste pulpterminals ter wereld.

'Toen we in 1996 onze bouwplannen aan de lokale autoriteiten voorstelden, geloofden ze ons niet', vertelde Westerlund in 2004 in een interview in deze krant. 'Opslagruimtes in China waren tot dan beperkt tot 6.000 m2 en 5 meter hoogte. Magazijnen van 10.000 m2 en 15 meter hoog, zoals in Antwerpen, kenden ze niet. Toen we vertelden dat de terminal schepen van 25.000 ton in enkele uren zou lossen, geloofden ze ons evenmin. Ze dachten dat we met hun voeten aan het spelen waren. We hebben de brandweer, de havenautoriteiten en de ingenieurs die de magazijnen moesten bouwen, naar Antwerpen moeten uitnodigen, om te tonen dat het kon.' Westerlund was ook een van de eersten die op de Antwerpse rechteroever uitpakte met een containerkraan.

In 2007 verkocht Westerlund, dat toen Gimv als belangrijke medeaandeelhouder had, zijn bedrijf aan de Australische investeringsmaatschappij Babcock & Brown. Die was toen aan een forse opmars bezig in Europa en had eerder al de havengroepen Manuport en Hamann gekocht. Het was 'an offer he couldn't refuse', zei hij daarover. Babcock startte nadien door als Euroports. De groep is nu een van de belangrijkste havengroepen in Europa met nog altijd heel grote terminals in Antwerpen.

Na de verkoop bleef Westerlund actief als zakenman en focuste hij op de ondersteuning van jonge bedrijven.

Joviaal

Westerlund stond bekend als een joviale, goedlachse man zonder capsones, een bourgondiër. Een ondernemende 'havenbons', een inspirator met charisma en veel ideeën die de havensector kende als zijn broekzak. In 2004 werd hij voorzitter van AGHA, de overkoepelende organisatie van havenbedrijven, nu Alfaport. Hij was ook consul-generaal van Zweden.

Westerlund was een fervent zeiler en als voorzitter van de Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging sponsorde hij een zeilschip dat deelnam aan zeilraces over de wereld. Hij was ook een uitstekende ambassadeur van de Antwerpse haven in het buitenland. Tot verwondering van velen verzette hij zich - samen met Christian Leysen - tegen de plannen om de Lange Wapperbrug te bouwen in Antwerpen als onderdeel van de Oosterweelverbinding.

In 2019 werd hij het boegbeeld van Watererfgoed Vlaanderen, de vzw die alle projecten groepeert rond maritiem erfgoed. Zijn droom was een 'beleveniscentrum' voor maritiem erfgoed te bouwen aan de Antwerpse Droogdokkensite.

Met zijn familie richtte hij het investeringsfonds Taste Invest, een samentrekking van de voornamen van zijn kinderen Tanguy en Stéphanie. Daarmee investeerde hij onder meer in de Antwerpse blockchainspecialist T-Mining en andere start-ups.