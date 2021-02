Heeft Galapagos nog een toekomst?

Voor de beleggers in Galapagos is een droom uiteengespat. Het biotechbedrijf, ooit nog bejubeld als het nieuwe Biogen van de Lage Landen, staat voor fundamentele strategische keuzes. Vier scenario’s gewikt en gewogen. ‘Stil blijven zitten is geen optie.’

Scenario 1: Toledo wordt het nieuwe goudhaantje

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos trok vorige week de stekker uit het onderzoek naar ziritaxestat, dat een nieuwe behandeling moest worden voor patiënten met de dodelijke longziekte IPF.

Voor CEO Onno van de Stolpe (61) was het een opdoffer van jewelste. Eerder zag hij al de verkoop van zijn eerste medicijn, het reumamiddel Jyseleca, op de cruciale Amerikaanse markt in rook opgaan toen de geneesmiddelenwaakhond FDA op de rem ging staan en partner Gilead de handdoek in de ring gooide.

Voor de beleggers was de maat vol. Het al fel gedecimeerde aandeel Galapagos dook nog eens een vijfde lager. De beurswaarde is nu met 4,5 miljard euro een stuk kleiner dan de 5 miljard euro cash die het bedrijf op de bank heeft staan. De waarde van het onderzoeksplatform werd dus op nul gezet.

Is de situatie uitzweten een optie? Gewoon verderdoen met een lage beurskoers, Jyseleca op de markt brengen en wachten tot Toledo, een veelbelovend onderzoeksprogramma voor de behandeling van ontstekingsziekten, binnen vijf à zes jaar verkoopbare medicijnen oplevert?

In theorie kan dat. De eerste data uit vroeg-klinische proeven voor Toledo worden in de loop van het tweede kwartaal verwacht. Dat is niet zo ver weg meer. Als die goed zijn, wordt de onmiddellijke druk om aan businessdevelopment te doen iets minder groot, en is de kans realistisch dat investeerders weer de pijplijn van Galapagos gaan waarderen.

‘Ik vind het een fair scenario’, zegt Van de Stolpe. ‘Niemand wint erbij radicale stappen te nemen.’ Maar het kan ook anders uitdraaien. Voor Toledo gaat het nog om erg beperkte en vroegtijdige tests. Er kunnen bijwerkingen aan het licht komen die het vertrouwen van beleggers nog verder kunnen aantasten.

Innovatief programma

‘Stil blijven zitten en wachten is geen optie’, zegt Christina Takke, managing partner van V-Bio Ventures, dat in jonge biotech- en agritechbedrijven investeert. ‘Als je naar de onderzoekspijplijn van Galapagos kijkt, duurt het nog een hele tijd voor het gat in nieuwe behandelingen is dichtgefietst. Ik denk niet dat investeerders daar nog het geduld voor hebben. Dan rijst de vraag: kan ik een innovatief programma binnenbrengen om de verloren waarde financieel te recupereren?’

Scenario 2: Galapagos aast op een licentie of overname

Ziritaxestat moest voor Galapagos het volgende goudhaantje worden. De

verkoopstructuur die in Europa rond Jyseleca wordt gebouwd, zou op korte termijn ook voor ‘ziri’ worden ingezet. Nu ziri van tafel is, is dat platform te zwaar.

Een ander medicijn in licentie nemen, dat Galapagos op de markt kan zetten voor Toledo marktrijp is, lijkt de oplossing. Dan wordt de verkooporganisatie efficiënter ingezet. Maar zo’n veelbelovend medicijn binnenhalen is niet gemakkelijk.

‘Het aantal bedrijven en producten dat voor zo’n partnership in aanmerking komt, is vrij beperkt’, klinkt het bij sectorkenners. ‘Bovendien staat elk potentieel interessant medicijn al op de radar van alle grote farmaspelers, die systematisch de markt aftasten. De kans is dus groot dat je in een biedstrijd met andere rivalen komt en veel geld zal neertellen.’

Zelfs als spelers met zo’n medicijn willen partneren, is de vraag: met wie? Met een groot farmabedrijf dat zijn verkooporganisatie op punt heeft? Of met een kleinere speler aan de vooravond van zijn commerciële doorbraak? Van de Stolpe is er zeker van dat hij goede troefkaarten heeft. ‘Ze zullen bij ons veel meer aandacht voor hun product krijgen dan bij een farmareus’, zegt hij.

Ook financieel zijn er mogelijkheden. Galapagos heeft de luxe dat het zijn 5 miljard euro cash niet volledig nodig heeft om zijn pijplijn draaiende te houden. Pakweg de helft dient nu om de cashburn op korte termijn te financieren, de rest kan aan overnames of licenties worden besteed.

Onder het vergrootglas

Galapagos mikt echter beter niet op peperdure fase 3-producten, die op het punt staan naar de markt te gaan. ‘In het middensegment, medicijnen waarvan fase 2 bij voorkeur is afgerond en die wellicht binnen twee tot drie jaar op de markt kunnen, zijn zeker nog kandidaten te vinden met enkele honderden miljoenen euro’s marktwaarde’, zegt een biotechspecialist. ‘Dat zijn interessante overnamedeals. Zelfs met inbegrip van een biotechpremie zijn ze ook financieel behapbaar.’

Het wordt zoeken naar de juiste balans. Galapagos ligt onder het vergrootglas van de markt. Iets kopen met nog veel marktrisico is not done. Te veel betalen evenmin. Bovendien heeft de Amerikaanse partner Gilead vanaf fase 2 exclusieve verkooprechten buiten Europa voor elk product dat in de pijplijn van Galapagos terechtkomt. ‘Gilead kan dus ook hier zijn rechten laten gelden’, zegt Van de Stolpe.

Daar komt bij dat Gilead twee leden in de raad van bestuur heeft. Die moeten over elke overname- of licentiedeal hun zegen geven. Hetzelfde geldt ook voor een fusie van Galapagos met een ander biotechbedrijf. Dat maakt het complex.

Scenario 3: Van de Stolpe geeft zijn reumapil uit handen

Galapagos kan ook redeneren dat het te lang duurt voor het volgende medicijn op de markt komt. Al die tijd zijn verkoopplatform overeind houden, alleen voor Jyseleca, kost te veel. Dan is het misschien beter terug te plooien op eigen onderzoek en de klinische ontwikkeling.

‘Dat is een optie’, zegt een zakenbankier. ‘De markt geeft nul waarde aan het huidige scenario. Je zou dus kunnen zeggen dat de markt het interessant vindt de commercialisering uit handen te geven aan een ervaren partner. Er zijn zeker spelers te vinden die al een reumamiddel op de markt hebben en bereid zijn hun verkooporganisatie efficiënter te maken door andere medicijnen in hun gamma op te nemen.’

Ook Lenny Van Steenhuyse, biotechanalist bij KBC Securities, sluit zo’n scenario niet uit. ‘Voor reuma is Galapagos de vierde in lijn die met een medicijn de Europese markt betreedt. Abbvie is er al met Rinvoq, Pfizer met Xeljanz en Eli Lilly met Olumiant. De flexibele dosering en het veiligheidsprofiel van Jyseleca zouden het aanbod van Eli Lilly kunnen versterken. Het kan de interesse opwekken van zulke spelers.’

Het feit dat Galapagos zijn verkoopplatform al volop heeft uitgebouwd, lijkt erop te wijzen dat het die koers niet meer zal wijzigen. ‘Voor een biotechbedrijf is zo’n transformatie van onderzoek naar verkoop fundamenteel’, zegt Steenhuyse. ‘Het is de essentiële schakel om zelf waarde te creëren. Geen evidente stap, zeker niet in de ontstekingsziekten, waar al veel concurrentie is. Maar Galapagos staat er al redelijk ver in. Het zou zonde zijn dat nu stop te zetten.’

Drie stappen terug

De verkoop uit handen geven is ook niet de ambitie van Van de Stolpe, vindt Johan Cardoen, voormalig directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en een kenner van de sector. ‘Simpelweg omdat daar geen waardecreatie op lange termijn in zit.’

Van de Stolpe bevestigt: ‘Ik sluit niets uit, maar de verkoop uitbesteden lijkt me niet erg realistisch of waarschijnlijk. We hebben amper twee jaar geleden zwaar onderhandeld met Gilead om zo veel mogelijk verkooprechten binnen te halen. Die afstaan zou drie stappen terug zijn. Er is principieel beslist een Europees verkoopplatform uit te bouwen. De businesscase voor Jyseleca in Europa is solide, we gaan er winst op halen. Er is geen reden om dat niet door te zetten.’

Scenario 4: Galapagos wordt de prooi van Big Pharma

Een vijandige overname lijkt niet evident, net door de alliantie met Gilead, dat 28 procent van Galapagos bezit. Maar wat belet de Amerikanen het

biotechbedrijf volledig op te slorpen en de cash te incasseren? Eenvoudig: een niet-aanvalspact van tien jaar, vastgelegd tussen beide bedrijven, sluit zo’n scenario uit.

Toch is de druk op het Amerikaanse farmabedrijf niet te onderschatten, zegt een zakenbankier. ‘Op Wall Street klinkt kritiek op het vele geld dat Gilead in ontstekingsziekten steekt, een segment waarin het niet erg uitblinkt, terwijl zijn prestaties in virale ziekten en oncologie veel beter zijn. Eigenlijk hangt Gilead ook wat vast aan Galapagos. Alles loslaten en afschrijven is een zware dobber. Maar hoe kleiner de pijplijn van Galapagos wordt, hoe lager de afschrijvingskosten, en dan kan iets bewegen. Maar op zeer korte tijd is dat niet aan de orde.’

Tenzij er nog verdere twijfel zou worden gezaaid met de Manta-studie. De FDA gaf vorig jaar geen groen licht voor de commercialisering in de VS van Jyseleca omdat ze eerst een onderzoek naar de spermaproductie bij behandelde patiënten wilde afwachten. Halfweg dit jaar worden die Manta-veiligheidsgegevens wellicht vrijgegeven. Gilead zal die data willen zien alvorens te beslissen of het al dan niet verder gaat met de vermarkting van Jyseleca tegen inflammatoire darmziekten in de VS.

De tweede helft van 2021 kan dus cruciaal worden voor Galapagos. Als Gilead zou beslissen alle verkooprechten op Jyseleca in de VS terug te geven aan de Mechelaars, kan je je afvragen wat de zin nog is van de alliantie. Over de verkoop van Jyseleca als reumamiddel gooide Gilead al de handdoek, de behandeling tegen longfibrose is van het bord geveegd door slechte resultaten, en Toledo moet zich nog bewijzen. ‘Als die ankerpunten één voor één afbrokkelen, kan de samenwerking een voorwerp van discussie worden bij Gilead’, zegt een marktkenner.

Lage beurskoers

Sterker nog. ‘Het is een scenario dat ik niet graag zelf op tafel leg’, zegt Van de Stolpe, ‘maar als de Manta-data echt slecht zijn, kan dat ook negatief uitvallen voor Jyseleca in Europa. De Europese waakhond zou dan op basis daarvan een ‘black box warning’ kunnen geven, een melding op de bijsluiter dat er serieuze bijwerkingen zijn voor mannen boven een bepaalde leeftijd.’