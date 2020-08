Helft Belgische werknemers ontgoocheld in baas

Een op de twee Belgische medewerkers meent dat zijn leidinggevende niet geeft om zijn welzijn of mening. Dat tast het algemene werkgeluk aan, stelt een geluksonderzoek van de UGent.

Onderzoekers van UGent peilen sinds twee jaar geregeld in welke mate onze job mee bepaalt hoe goed we ons in ons vel voelen.

Voor het recentste geluksonderzoek, gesponsord door de verzekeraar NN Group, moesten de onderzoekers rekening houden met een onverwachte factor, corona. De rondvraag, waarvoor ruim 4.000 Belgen werden gecontacteerd, werd georganiseerd van begin februari tot eind april.

De pandemie liet haar sporen na in het werkgeluk van de bevraagden, maar de impact is eerder beperkt. Voor de crisis scoorde een deelnemer aan de enquête gemiddeld 6,67 op 10 op werkgeluk. Dat is teruggevallen naar 6,51. De bevraagden zijn overwegend positief over hun job, stelt het onderzoeksteam onder leiding van de gezondheidseconoom Lieven Annemans vast. Zowat 61 procent is enthousiast over zijn job, 47 procent vindt zijn baan inspirerend.

Voor de crisis scoorde een deelnemer aan de enquête gemiddeld 6,67 op 10 op werkgeluk. Dat is teruggevallen naar 6,51.

Het aantal mensen dat zegt ongelukkig te zijn in zijn werk is licht toegenomen van 24 naar 28 procent, vooral onder arbeiders.

Wispelturige werkgevers

De studie noemt twee factoren die nefast kunnen zijn voor het werkgeluk: jobonzekerheid en de verstandhouding met de leidinggevende. In crisistijden verbaast het niet dat werknemers zich meer zorgen maken over hun baan. Volgens de enquête is dat 14 procent van de werkende Belgen.