Herman Daems wordt voorzitter Europees Corporate Governance Institute

Professor Herman Daems is benoemd tot voorzitter van de Europese denktank die zich toelegt op de verschillende aspecten van deugdelijk bestuur in de ondernemingen.

Het in 2002 opgerichte European Corporate Governance Institute is een internationale wetenschappelijke vereniging die een forum voor debat en dialoog wil bieden tussen academische onderzoekers, regulatoren en praktijkmensen over belangrijke items op het vlak van corporate governance.

De vereniging telt twee soorten leden. Enerzijds zijn dat instellingen zoals banken, grote institutionele beleggers, grote advocatenkantoren en accountantsverenigingen. Anderzijds zijn dat universitaire onderzoekers van over de hele wereld.

De raad van bestuur bestaat uit elf leden, van wie er zeven academici moeten zijn, om de academische onafhankelijkheid te waarborgen.

Herman Daems werd in 2020 lid van die raad van bestuur en promoveert nu tot voorzitter. Hij volgt er Lucrezia Reichlin op, een Italiaanse econome die verbonden is aan de London Business School. Daems was 2008 tot 2014 voorzitter van het Belgian Corporate Governance Committee dat de code met aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur opstelt die de beursgenoteerde ondernemingen in ons land geacht worden te volgen.

Daems (75) is emeritus professor economie aan de KU Leuven, is bestuursvoorzitter van BNP Paribas Fortis sinds 2009 en heeft tijdens zijn carrière heel wat bestuursmandaten bekleed in Belgische beursgenoteerde en familiale bedrijven, zoals Barco, Gimv en uitgeverij Lannoo. Hij was ook voorzitter van de raad van bestuur van de Leuvense universiteit van 2012 tot vorig jaar.