Heropening Bel20-kapsalon bemoeilijkt jacht op 4.000 punten

Proximus opent woensdag traditiegetrouw het kapsalon met het slotdividend over het boekjaar 2020. In het hele kalenderjaar 2021 zullen coupons de Bel20 zo’n 95 punten kosten. Anders gesteld: wie 4.000 euro in de Bel20-korf investeert, mag verwachten uit die belegging bruto 95 euro aan dividenden te puren. De meest regelmatige uitkeerder is Aperam. De inoxproducent keert dankzij een kerngezonde balans elk kwartaal een dividend uit. Let wel: Aperam is Luxemburgs, dus gaat er twee keer roerende voorheffing af. 15 procent in het Groothertogdom, de Belgische fiscus eist 30 procent op van wat bij de grensovergang in Sterpenich overblijft.