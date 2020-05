Herstel Belgische economie zal veel tijd vragen

Economen waarschuwen voor een moeizame en zeer geleidelijke heropleving van de Belgische economie.

Een diepe duik en een snel herstel. Bij het begin van de coronacrisis in maart was dat het scenario dat de meeste economen voor ogen hadden. Ze geloofden dat de economische activiteit zou opveren zodra de lockdown werd afgebouwd.

Twee maanden later is dat optimisme volledig verdwenen, blijkt uit nieuwe economische vooruitzichten van de grootbanken. BNP Paribas Fortis verlaagde donderdag fors zijn groeivooruitzichten. De bank ziet de Belgische economie in 2020 met liefst 11,1 procent krimpen en in 2021 slechts met 4,3 procent groeien.

KBC en ING zijn met krimpprognoses van respectievelijk 9,5 en 6,8 procent dit jaar wat minder somber. Maar ook die banken verwachten dat de economische groei van volgend jaar slechts een deel van de achteruitgang van dit jaar zal goedmaken.

Arbeidsmarkt

'Wij verwachten dat de economische activiteit pas eind 2023 weer het niveau van eind 2019 bereikt', zegt ING-econoom Philippe Ledent. '16 kwartalen om het niveau van voor de pandemie te bereiken is niet zo veel als je rekening houdt met de omvang van de schok. Na de financiƫle crisis, die veel minder zwaar was, duurde het ook negen kwartalen voor de Belgische economie volledig was hersteld.' Ledent merkt op dat de coronacrisis belangrijke negatieve en langdurige gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt en de consumptie.

KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove verwacht dat de economische activiteit eind 2021 nog steeds 4,4 procent lager is dan eind 2019. 'We zien het komende anderhalf jaar geen volledig herstel. De exportbestellingen dalen, we verwachten een verzwakking van de investeringen en een stijging van de werkloosheid. Wellicht krijgen was pas in 2023 een volledig herstel van de economische activiteit.'

We zullen wellicht zowat 5 procent onder de trend van voor de crisis blijven. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, waarschuwt dat de kans op heropflakkeringen van de pandemie zeer groot is. 'Dat zal angst veroorzaken en de consumptie drukken. Het oudere en kwetsbare deel van de bevolking zal zijn uitgaven beperken. We bereiken op zijn vroegst in 2023 weer het niveau van eind 2019. Een compleet herstel van de economie vereist een vaccin.' Wetenschappers verwachten dat pas in de loop van 2021.