Het businessmodel van Deliveroo wankelt

Deliveroo bezorgt de Londense beurs vandaag de grootste beursgang in tien jaar. Maar kan de verlieslatende maaltijdkoerier ooit winst maken? Zijn businessmodel met flexibele en goedkope fietskoeriers staat op springen.

Het plein tussen de McDonald’s en de Brusselse Beurs bulkte maandagavond van de fietskoeriers. De koeriers van Uber Eats en

Deliveroo waren in de meerderheid. Het Britse Deliveroo tekent vandaag voor nog meer drukte op de Londense beurs, waar het zijn langverwachte beursgang maakt. Het techbedrijf hoopt dat investeerders vallen voor het model waarmee Deliveroo de jongste jaren in heel Europa furore maakt: mensen via een app maaltijden laten bestellen en die laten leveren door fietskoeriers. Het bedrijf groeit fors, ook in België. ‘In 2020 groeiden we met double digits en mogelijk zelfs triple digits (meer dan 100%, red.)’, zei de Belgische directeur Pierre Verdier in januari in De Tijd.

Wat staat op stapel? Het Britse technologiebedrijf Deliveroo trekt vandaag naar de beurs. Naar verwachting zullen de aandelen van eigenaar wisselen tegen de minimumprijs die het bedrijf enkele weken geleden naar voren schoof, 3,90 pond. Waarom heerst de jongste dagen reserve rond de beursgang? Door een discussie die al jaren loopt: de werkomstandigheden van de fietskoeriers. Die werken niet in vaste loondienst, maar als zelfstandigen. Critici zeggen dat het schijnzelfstandigen zijn. Ze zouden geen echte vrijheid hebben. De kritiek wordt dwingender nu Nederlandse en Spaanse rechters oordeelden dat Deliveroo zijn koeriers in loondienst moet nemen. Kan Deliveroo ooit winst maken? Als Deliveroo zijn koeriers in dienst moet nemen, dan stijgen de kosten. Terwijl het bedrijf al jaren verlieslatend is. Deliveroo zal dus creatief uit de hoek moeten komen.

Deliveroo wordt voor meer en meer gezinnen een vaste waarde. Toch hing de voorbije dagen scepsis rond de beursgang van de maaltijdleverancier. Maandag temperde het bedrijf de torenhoge verwachtingen door aan te kondigen dat de aandelen voor 3,90 tot 4,10 pond verkocht worden. Eerder zag Deliveroo het grootser met een prijsvork tussen 3,90 en 4,60 pond. Deliveroo zal waarschijnlijk 1,5 miljard pond ophalen, bijna 300 miljoen pond minder dan de meest optimistische voorspellingen.

Het bedrijf wijt de lage prijs aan ‘de volatiele markten’, maar er rijzen ook nadrukkelijker vragen over een van de pilaren van zijn businessmodel: de fietskoeriers. Die staan niet op de loonlijst van het Britse technologiebedrijf. Ze werken via verschillende statuten als zelfstandige in opdracht van Deliveroo. Dat is handig voor de beursbestormer, want het moet geen socialezekerheidsbijdragen betalen, noch betaald en ziekteverlof verschaffen.

Schijnzelfstandigen

Dat levert het bedrijf wel de beschuldiging op met schijnzelfstandigen te werken en daar knapten grote investeringsfondsen als Aviva Investors en Aberdeen Standard Investments de voorbije dagen op af. Niet alleen uit ethische overwegingen, maar ook omdat de beschuldigingen het businessmodel van Deliveroo onder druk zetten. In een aantal landen ziet Deliveroo zich verplicht van zijn koeriers werknemers te maken, en dat kan het bedrijf heel wat geld kosten.

In Spanje en Nederland oordeelde een rechter de voorbije weken dat Deliveroo-koeriers werknemers horen te zijn. In het Verenigd Koninkrijk nam de taxidienst Uber, die ook met zelfstandigen werkt, zijn 70.000 taxichauffeurs twee weken geleden vast in dienst na een verdict van het hooggerechtshof. In het najaar oordeelt een Belgische rechter of Deliveroo-koeriers zelfstandigen of werknemers zijn.

‘De discussie loopt al jaren, maar stilaan leidt ze tot veranderingen’, zegt Karolien Lenaerts, die aan het HIVA-instituut van de KU Leuven onderzoek doet naar de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt. ‘Deliveroo zegt dat zijn koeriers de vrijheid en de flexibiliteit van zelfstandigen hebben, maar het is discutabel of dat echt zo is.’

‘Zelfstandigen hebben normaal de vrijheid om te kiezen wanneer ze werken en hoeveel ze ervoor aanrekenen. Ze beslissen ook zelf welke opdrachten ze aannemen en welke niet’, zegt Lenaerts. ‘Maar de Deliveroo-koeriers hebben die vrijheid niet of alleen op papier. Ze hebben geen vat op hun loon en wanneer ze opdrachten weigeren, kent Deliveroo hen minder opdrachten toe.’ Dat bevestigen enkele Deliveroo-koeriers die we aanspreken aan de Beurs in Brussel.

Algoritme

Vroeger kreeg wie snel werkte meer opdrachten, maar tegenwoordig bepaalt ons algoritme wie welke taak krijgt. De geschiktste persoon krijgt het order. Rodolphe Van Nuffel Deliveroo-woordvoerder

Deliveroo-woordvoerder Rodolphe Van Nuffel spreekt tegen dat wie minder of minder snel werkt, wordt benadeeld. ‘Vroeger kreeg wie snel werkte meer opdrachten, maar tegenwoordig bepaalt ons algoritme wie welke taak krijgt.

De geschiktste persoon krijgt het order.’ Welke parameters de software hanteert, is niet duidelijk.

Dat platformen als Deliveroo de jongste jaren onder het vergrootglas liggen, heeft ook te maken met de aard van de koeriers. ‘Zij hebben vaak een zwakke maatschappelijk positie’, zegt Lenaerts. ‘Uit onderzoek in 16 Europese lidstaten blijkt dat de meeste koeriers jonge mannen zijn, vaak met een migratieachtergrond. De inkomsten die ze halen uit de opdrachten van koerierdiensten zijn essentieel voor hun levensonderhoud. Bovendien beseffen ze welke effecten hun koerierswerk heeft op hun sociale rechten. We tekenden verhalen op van mensen zonder papieren, die via een gehuurd account fietskoerier waren (wat illegaal is, red.).’ Als ze onvoldoende opdrachten krijgen, komen ze aan het einde van de maand in moeilijkheden.

Flexibiliteit

Dat contrasteert met wat Deliveroo over zijn koeriers zegt. ‘Onze koeriers houden net van onze flexibiliteit’, zei Verdier in januari. Hij wees erop dat amper 5 procent van de 3.000 Belgische koeriers de Deliveroo-opdrachten als enige job heeft. 68 procent doet het als studentenjob - als zelfstandige of via het statuut van de deeleconomie - en de rest doet het als extraatje, naast zijn klassieke job. ‘Die cijfers liggen in lijn met het Europese onderzoek. Maar daaruit bleek dat ook die studenten en bijverdieners vaak in precaire omstandigheden leven en het inkomen van Deliveroo nodig hebben om te kunnen overleven’, zegt Lenaerts.

Ik zou veel liever een andere studentenjob doen. Maar door corona is er weinig keuze.

Dat de methode van Deliveroo fans en tegenstanders heeft, valt te horen bij de Deliveroo-koeriers die we spreken in Brussel. ‘Ik zou veel liever een andere studentenjob doen. Maar door corona is er weinig keuze’, zegt de 20-jarige student elektromechanica Youssef*. ‘Het is hard werken en erg stresserend. Je moet zo snel

mogelijk zo veel mogelijk maaltijden leveren. Het loon is niet goed. Per geleverde maaltijd krijg ik 4,99 euro. Maar soms moet ik daar kilometers voor fietsen, naar de andere kant van Brussel. Wanneer de Deliveroo-app een nieuwe opdracht aanbiedt, zie ik niet waar ik de maaltijd naartoe moet brengen. Dat wordt pas duidelijk als ik de opdracht geaccepteerd heb.’

Een iets oudere vriend, Olivier*, komt erbij staan. Hij is ook Deliveroo-koerier, maar hij is wel dolenthousiast. ‘Het is super om voor Deliveroo te werken. Ik kies wanneer ik werk en verdien bruto zo’n 2.000 euro per maand. Als ik elke dag van ’s morgens tot ’s avonds zou werken, zou ik zelfs 4.000 euro kunnen verdienen.’

Zelfstandige of student

Wanneer we onze verbazing over het verschil in visie uitten, komt de aap uit de mouw. Olivier werkt als zelfstandige met een btw-nummer en dit is zijn enige job. ‘Ik krijg geen vaste vergoeding zoals de studenten, maar krijg betaald per kilometer. Ik rijd van centrum Brussel naar Elsene met een maaltijd, pik daar een nieuwe maaltijd op en rijd er helemaal naar de andere kant van Brussel mee. Zo verdien ik goed.’ Youssef aanhoort het gelaten.

Veel koeriers weten niet goed waar ze aan beginnen. Ze horen verhalen over een vergoeding per kilometer, en dan blijkt dat ze maar 4,99 euro per bestelling krijgen. Karolien Lenaerts HIVA-instituut

Deliveroo-koeriers kunnen werken in verschillende statuten: als student-zelfstandige, volgens het regime van de deeleconomie en op verschillende manieren met een zelfstandigenstatuut. ‘Dat leidt tot verwarring, niet het minst bij de jonge koeriers’, zegt Lenaerts. ‘Veel koeriers weten niet goed waar ze aan beginnen. Ze horen verhalen over een vergoeding per kilometer, en dan blijkt dat ze maar 4,99 euro per bestelling krijgen. Sommigen zijn verrast wanneer blijkt dat ze belastingen moeten betalen op het geld dat Deliveroo naar hen overschrijft.’

Of ze vallen uit de lucht wanneer blijkt dat ze amper verzekerd zijn bij ongevallen. Ibrahim*, een derde jonge Brusselaar die bij ons halt houdt aan de Beurs, kan ervan meespreken. ‘Tot een jaar geleden was ik ook Deliveroo-koerier, maar ik had verschillende ongevallen. Deliveroo bood geen enkele steun. Na mijn laatste ongeval gaf ik er de brui aan’, zegt hij, wijzend naar een dik litteken op zijn pols. ‘De ambulance moest ik zelf betalen. Dat kost 200 euro!’

Onzekerheid

Schermvullende weergave ©Pietro Recchia / SOPA Images/Sipa USA

‘Ik ben nochtans volledig verzekerd door Deliveroo’, repliceert Olivier verbaasd. Hij krijgt tegenkanting van Youssef. ‘Die verzekering is er alleen als je een ongeval hebt terwijl je een maaltijd in je rugzak hebt.’ Navraag bij Deliveroo leert dat elke koerier gedekt is zodra hij zich aanmeldt in de app tot een uur na afmelding.

De onduidelijkheid en onzekerheid verdwijnen binnenkort allicht. Terwijl meerdere rechtszaken lopen in EU-lidstaten werkt de Europese Unie aan een wettelijk kader. Dat moet de werkomstandigheden van de koeriers verbeteren. Eind dit jaar moet dat kader er zijn. Ook de federale regering bekijkt de wetten over de platformeconomie opnieuw. ‘Dat doen we samen met de sociale partners en de betrokken sectoren’, zei minister van Middenstand David Clarinval (MR) dinsdag in de Kamer.

‘De markt van maaltijdleveringen zal in de komende jaren veranderen’, zegt Steven Van Belleghem, een consultant die zich toelegt op de nieuwe economie. ‘Niet alleen door wettelijke veranderingen en juridische uitspraken, maar ook door kritiek van onderuit. Veel koeriers zijn ontevreden over de werkomstandigheden. Daar moeten de platformen op reageren. Als ze genoeg koeriers in dienst willen houden, moeten ze met betere arbeidsvoorwaarden over de brug komen. In de VS neemt het aantal kandidaat-chauffeurs en -koeriers af.’

Ondanks alle kritiek is Deliveroo niet gedoemd om te imploderen, zegt Lenaerts. ‘De consumenten vragen naar dit soort diensten. Ze verbieden is niet de juiste aanpak, want dan vinden de bedrijven wel een achterpoortje om te voort te werken. Een duidelijk en rechtvaardig wettelijk kader is nodig. Ik acht de kans groot dat koeriers binnenkort niet meer als zelfstandigen werken, maar met uitzendcontracten. Just Eat Takeaway.com, een concurrent van Deliveroo, werkt al jaren zo.’ Alle koeriers staan, al dan niet tijdelijk, op de loonlijst van Takeaway.com of het restaurant waarvoor ze de leveringen uitvoeren.

Ik moet hard werken, het is stresserend en het loon is te laag. Een Deliveroo-koerier in Brussel koerier

Dan rijst de vraag of Deliveroo en co. kunnen overleven. Zelfs met zijn huidige werkmethode is het bedrijf verlieslatend. Vorig jaar bedroeg het nettoverlies 224 miljoen pond. ‘Het wordt moeilijk winst te maken als de koeriers werknemers worden’, zegt Van Belleghem. ‘Deliveroo en co. hebben de mensen geleerd dat ze goedkoop en snel maaltijden aan huis kunnen krijgen.’

Hij schuift technologie naar voren als mogelijke oplossing. ‘Dankzij artificiële intelligentie kunnen koerierbedrijven de routes efficiënter plannen. De koeriers kunnen dan meer leveringen doen, waardoor de kosten per levering dalen. Op de langere termijn kunnen de kosten dalen dankzij robots die maaltijden leveren. In Silicon Valley lopen al experimenten.’

Ook fusies en overnames zijn een mogelijke oplossing. Al jaren is een overnamegolf bezig in de sector. Zo nam Takeaway.com in de voorbije twee jaar zijn rivalen Just Eat

en Grubhub over. ‘Het is duidelijk dat een paar grote, winstgevendere reuzen zullen overblijven’, zegt Van Belleghem. ‘Zoals in de e-commercemarkt, waar reuzen als Amazon en Bol.com het laken naar zich toetrekken.’