Het is dringen aan de poort van de Amsterdamse beurs

Februari is nog maar halfweg en nieuwkomers hebben op de Amsterdamse beurs al méér opgehaald dan over heel 2020. En dan moeten Coolblue en Universal Music nog komen.

Met 3,5 miljard euro op amper anderhalve maand namen beursintroducties op de beurs van Amsterdam in 2021 een vliegende start. In de afgelopen vijf jaar was dat namelijk nooit meer dan 3 miljard euro over een heel jaar, becijfert Het Financieele Dagblad.

Dat ene cijfer illustreert hoe de Amsterdamse beurs aan een opmars bezig. Vooral de magnetische aantrekkingskracht bij buitenlandse bedrijven is opmerkelijk. De 3,5 miljard euro komt vooral op conto van InPost, een Poolse uitbater van kluisjes waar consumenten online gekochte goederen kunnen ophalen.

Het voorbije weekend maakte het Franse conglomeraat Vivendi bekend dat het Universal Music nog dit jaar op de beurs van Amsterdam wil laten noteren. Dat is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish maar ook 'klassiekers' als The Beatles, Marvin Gaye en The Rolling Stones. Met een geschatte waarde van 30 miljard euro zien de Amsterdammers zo’n klepper graag komen.

Amsterdam lijkt de plaats in te nemen van Londen dat na de Brexit zijn glans verliest. De beurs van Amsterdam is sinds kort de levendigste beurs in Europa, en onttroonde Londen in januari op vlak van handelsvolumes.

Coolblue

Maar Amsterdam is niet enkel de place to be voor buitenlandse bedrijven, ook de Nederlanders zelf ontdekken het Damrak. Zo timmert Coolblue aan een beursgang die het bedrijf op 5 miljard euro kan waarderen.

Coolblue is het geesteskind van Pieter Zwart en is, na Bol.com, de grootste webwinkel in België en Nederland met een omzet die vorig jaar de kaap van 2 miljard euro heeft overschreden.

Amsterdam, beurs van pandemiewinnaars De vele zaagtanden van een frenetieke handel vertaalden zich bij de marktmaker Flow Traders in een recordwinst. Ook de betaalspecialist Adyen en de maaltijdkoerier Just Eat Takeaway.com floreren. Idem voor de chipmachinebouwer ASML, die als hofleverancier van 's werelds chipbedrijven cruciaal is om een zich suf comakijkende en zoomende wereld voldoende rekenkracht te verschaffen.

Volgens Het Financieele Dagblad staat er nog enkele nieuwkomers te trappelen aan de poort van het Damrak. De krant spreekt over ‘hardnekkige geluiden over twee investeringsvehikels en nog drie techbedrijven’ die de stap zouden zetten.

Wetransfer

Met Just Eat Takeaway, Prosus en Adyen heeft technologie zijn weg alleszins al vlot gevonden naar onze noorderburen. En volgens het FD zouden mogelijks het Spaanse fintechbedrijf Allfunds en Wetransfer dat clubje vervoegen. Wetransfer is Nederlands van oorsprong en kennen we van de technologie om eenvoudig en snel grote bestanden via internet te versturen.

Ook maakt Amsterdam werk om zich te profileren als dé plek voor de beursgang van een spac: special purpose acquisition vehicle. Eerder maakte Amsterdam ook al kennis met zo’n spac: ESG Core.