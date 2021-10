Hoe twee schimmige adviseurs over het lot van beursgenoteerde bedrijven beslissen

Belangrijke beslissingen van beursgenoteerde bedrijven worden almaar meer gestuurd door twee schimmige adviseurs die in alle stilte enorm veel macht hebben vergaard. De invloedrijke Amerikaanse fondsbeheerder Cathie Wood trekt aan de alarmbel.

Haar beleggingsfondsen mogen het dit jaar een stuk minder goed doen dan in 2020, voor veel Amerikanen is Cathie Wood nog altijd een beursheldin naar wie ze opkijken. De oprichtster van de ARK-fondsen, gespecialiseerd in groei en innovatie, durft al eens tegen de heersende trends in Wall Street in te gaan en spreekt kleine beleggers daar rechtstreeks over aan via sociale media.

Lees Meer portret 'Tesla-tante' Cathie Wood moet in het verweer tegen shorters

Wood gelooft heilig in de verantwoordelijkheid van haar fondsen als actieve aandeelhouders, die mee wegen op de visie en de strategie van bedrijven waarin ze participeren. Ze toonde zich een groot voorstander van de voorgestelde overname van Five9, een leverancier van software voor callcenters, door de videobelreus Zoom. Volgens Wood en haar analisten zou de combinatie van beide bedrijven een onbetwiste leider creëren in de markt voor bedrijfscommunicatie, die voor een tijdperk van ongeziene transformatie staat en waar het belangrijk is om als eerste het marktleiderschap te claimen.

Helaas voor Wood dachten de aandeelhouders van Five9 er anders over en verwezen ze de deal van 14,7 miljard dollar vorige week naar de prullenmand. Kan gebeuren. Alleen is de beslissing om de overname af te wijzen volgens Wood gemaakt door bedrijven die ‘geen enkele technologieanalist of portefeuillemanager in dienst hebben’ en die geen flauw benul hebben van de strategische voordelen van de fusie. Het is ‘shockerend dat het zover is gekomen’, klaagt Wood in haar recentste videoboodschap aan beleggers.

Waarover gaat het? Twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in stemadviezen en volmachtdiensten aan institutionele aandeelhouders hebben enorm veel invloed vergaard. Met hun adviezen kunnen ze beslissen over het lot van veel beursgenoteerde bedrijven en hun bestuurders. Waarom is dat een probleem? De stemadviseurs laten zich leiden door algemene regels rond thema’s als deugdelijk bestuur en duurzaam ondernemen, maar houden weinig rekening met de specifieke behoeften van een bedrijf en met lokale gevoeligheden. Ook wordt hun macht meer en meer misbruikt door activisten. Wat is de oplossing? De overheid probeert de stemadviseurs aan te zetten tot meer transparantie. Ook meer concurrentie en een grotere verantwoordelijkheidszin van institutionele aandeelhouders kunnen helpen.

De twee bedrijven waarover Wood zich zo opwindt, zijn Institutional Shareholder Services (ISS) en Glass Lewis, allebei gespecialiseerd in ‘proxy advisory services’, of het geven van stemadviezen aan grote beleggers zoals verzekeraars, beleggings- en pensioenfondsen, en het uitbrengen van die stemmen via volmachten. Aan de aandeelhouders van Five9 hadden ISS en Glass Lewis geadviseerd om de overname door Zoom af te keuren, onder meer op basis van het argument dat die overname hen zou blootstellen aan meer risico en een volatielere beurskoers.

Volgens een recent onderzoek door de Harvard Law School worden alleen in de VS meer dan 5.000 miljard dollar aan beleggingen beheerd met een vorm van ‘robovoting’, waarbij grote aandeelhouders automatisch het stemadvies van een derde partij opvolgen. Het leeuwendeel van hen, 86 procent, is klant bij ISS. De resterende 14 procent volgt de adviezen van Glass Lewis.

5.000 miljard dollar Alleen al in de VS worden meer dan 5.000 miljard dollar aan beleggingen beheerd met een vorm van 'robovoting'.

De twee stemadviseurs kunnen de facto belangrijke beslissingen sturen bij veel van ’s werelds grootste bedrijven, van de benoeming van bestuurders en topmanagers en het uitkeren van dividenden tot het aangaan van fusies en overnames. Hun invloed laat zich ook in ons land gelden. ISS kelderde enkele jaren geleden het plan van ondernemer Luc Tack om Tessenderlo en Picanol samen te smelten tot één bedrijf. Hoewel het plan de steun had van zijn raad van bestuur en van de politiek, die wel brood zag in de lokale verankering van een groot industrieel bedrijf, wilden de institutionele aandeelhouders het niet goedkeuren.

Dat de stemadviseurs zo veel macht hebben, is het gevolg van wetgeving die met goede bedoelingen was ingevoerd. In 2003 - in de nasleep van Enron en andere grote fraudeschandalen - verplichtte de Amerikaanse beurswaakhond SEC institutionele beleggers om zich actiever bezig te houden met het afdwingen van behoorlijk bestuur in bedrijven waarin ze belegden. Ze moesten richtlijnen opstellen over hoe te stemmen over belangrijke aandeelhouderskwesties. De meeste fondsbeheerders wilden zich daar echter liever niet mee bezighouden en schoven de verantwoordelijkheid af op de ‘proxy advisors’, die een pijlsnelle groei kenden.

De stemadviseurs volgen een aantal grote principes en richtlijnen rond behoorlijk bestuur en passen die rigoureus toe, zonder veel aandacht te schenken aan de specifieke situatie van een bedrijf of aan de mening van de raad van bestuur. Vaak is het voor buitenstaanders niet duidelijk hoe of waarom hun adviezen tot stand komen.

‘Er bestaat niet één standaard waaraan behoorlijk bestuur voldoet, je moet dat altijd geval per geval bekijken. Maar door de grote aantallen bedrijven waarover ze advies moeten geven, neigen de stemadviseurs almaar vaker naar een beleid waarbij ze voornamelijk vakjes afvinken’, zegt onderzoeker Arnaud Van Caenegem (KU Leuven), die in 2019 een masterscriptie schreef over de opkomst van stemadviseurs. ‘Ze opereren achter de schermen en hun methodologie is een black box. Gezien de impact die ze hebben, vind ik dat dat probleem meer aandacht mag krijgen.’

Door de grote aantallen bedrijven waarover ze advies moeten geven, neigen de stemadviseurs naar een beleid waarbij ze vakjes afvinken. Arnaud Van Caenegem Onderzoeker KU Leuven

Volgens critici heeft het systeem onverschillige aandeelhouders veranderd in aandeelhouders die zich blind laten leiden door twee weinig transparante organisaties. Het bekende advocatenkantoor Cleary Gottlieb vindt zelfs dat ISS en Glass Lewis zich de macht hebben toegeëigend om de wet te dicteren. ‘Ze dringen hun klanten een zelfgemaakt burgerlijk wetboek op dat ontzettend gedetailleerd is’, schrijft het kantoor in een vlammende opiniebijdrage op zijn website. ‘Ze nemen beslissingen over de samenstelling van raden van bestuur, de kwalificaties, benoemingstermijnen en vergoedingen van bestuurders, de kapitaalstructuur, het gebruik van gifpillen, de wenselijkheid van fusies, spin-offs en kapitaalverhogingen, en in toe- nemende mate ook het beleid rond duurzaamheid (ESG), van dierenwelzijn tot klimaatverandering, diversiteit, gegevensbeveiliging en politieke activiteiten.’

In theorie staat het iedereen vrij de stemadviezen naast zich neer te leggen, maar de realiteit is anders. Niet alleen grote beleggers volgen ze vaak blindelings, ook bestuurders van beursgenoteerde bedrijven staan onder grote druk dat te doen. ISS en Glass Lewis aarzelen niet op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te adviseren tegen de herbenoeming van bestuurders die hun regels niet willen volgen.

Het systeem wordt almaar vaker als wapen gebruikt door activisten en belangengroepen die hun agenda willen doorduwen. Het volstaat dat ze een stemming afdwingen over een agendapunt waarvan ze weten dat het gesteund zal worden door de stemadviseurs. Wil de raad van bestuur niet meewerken, dan dreigt die op de volgende algemene vergadering de laan uit te worden gestuurd. Die modus operandi verklaart hoe een piepklein fonds zoals Bluebell Capital met slechts één aandeel een industriële reus als Solvay kan aanvallen.

Chantage

Het hoeft niet te verbazen dat er almaar meer weerstand komt tegen de almacht van de proxy advisors. Hun critici wijzen onder meer op het bestaan van belangenconflicten. ISS heeft een dochterbedrijf (ICS) dat geld verdient door bedrijven advies te geven over behoorlijk bestuur. In veel bestuurskamers wordt dat aangevoeld als een subtiele vorm van chantage: ‘Als u onze diensten koopt, zullen wij u milder beoordelen bij stemmingen van aandeelhouders’. Het doet denken aan de belangenconflicten die er lange tijd waren bij grote auditkantoren, die fiscaal advies gaven aan dezelfde bedrijven waarvan ze de boeken moesten controleren.

Ook het aandeelhouderschap van de stemadviseurs kan aanleiding geven tot belangenconflicten. ISS wordt gecontroleerd door beursuitbater Deutsche Börse en de private-equitygroep Genstar, twee partijen die soms ook financieel beïnvloed worden door de stemadviezen van ISS.

Een poging van de regering-Trump om de sector te verplichten tot meer transparantie over zijn manier van werken, werd na een juridische strijd met ISS en Deutsche Börse begraven. Europa paste wel een richtlijn over aandeelhoudersrechten aan in een poging meer transparantie af te dwingen, maar het is afwachten of dat veel zal veranderen.

Lees Meer Het einde van het oliemodel

De stemadviseurs zijn in sommige dossiers een objectieve bondgenoot van de overheid, bijvoorbeeld om grote bedrijven aan te zetten tot een snellere energietransitie. ISS wierp de voorbije maanden zijn gewicht in de schaal om de oliereuzen Exxon en Shell tot een koerswijziging te dwingen. ‘Ik zie hun belang eerder nog toenemen dan afnemen als gevolg van de aandacht voor duurzaamheid. De overheid heeft hen bijvoorbeeld nodig voor het beoordelen van groene obligatieleningen’, zegt Van Caenegem.

Soms gaan de stemadviseurs nochtans lijnrecht in tegen de wensen van diezelfde overheid. Een voorbeeld daarvan was de invoering in Frankrijk en België van wetgeving die het mogelijk maakt om dubbele stemrechten te geven aan langetermijnaandeelhouders van een bedrijf. Omdat ISS en Glass Lewis vinden dat dat indruist tegen het principe ‘één aandeel, één stem’ roepen ze hun klanten systematisch op om de invoering van dubbele stemrechten tegen te houden.

Als meer regulering niet helpt, kan meer concurrentie misschien wel helpen. Het is frappant dat een sector waarin zo veel geld omgaat, in handen is van één grote speler die maar één kleine concurrent heeft. Dat duopolie is het gevolg van jaren van schaalvergroting via een hele reeks overnames - ISS nam in ons land in 2005 een afdeling over van het advieskantoor Deminor. In Europa zijn wel enkele lokale stemadviseurs actief, maar die kunnen niet op tegen het schaal- en kostenvoordeel van de twee marktleiders.

We moeten verantwoordelijkheid nemen in plaats van die af te geven aan instellingen die niets weten over wat bedrijven doen. Cathie Wood Fondsbeheerder